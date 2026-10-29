Полицията издирва 15-годишно момче от Ямбол

П олицията издирва 15-годишния Давид Атанасов, който е в неизвестност, след като напуснал дома си в Ямбол около 8:00 ч. на 22 октомври. По данни на МВР момчето е било забелязано за последно в централната част на града вечерта на 23 октомври.

Младежът е обявен за издирване по молба на близките му. От полицията уточняват, че при предишни случаи на напускане на дома той е бил откриван в други региони на страната. Давид е контактен, но е склонен да предоставя неточна информация за себе си.

Момчето е високо около 150 см, с нормално телосложение, кафяви очи и къса тъмна коса. В деня на изчезването си е било облечено с черно горнище с качулка, черно долнище и черни маратонки. Не носи документ за самоличност.

Полицията и близките му призовават всеки, който разполага с информация за местонахождението му, да подаде сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.