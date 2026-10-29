Бюджетът на ЕС до 2034 г.: Донев не иска нови тежести за националните бюджети, Серафин предупреди за отстъпки

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев проведе среща в София с европейския комисар по бюджета, борбата с измамите и публичната администрация Пьотър Серафин, който е на двудневно посещение у нас. Основна тема беше преговорният процес по Многогодишната финансова рамка (МФР) на ЕС за периода 2028–2034 г. с фокус върху приходната част, съобщи пресцентърът на Министерството на финансите.

Донев: Европа не трябва да намалява амбициите си

Донев отбеляза, че въпреки предизвикателствата Европа не трябва да намалява амбициите си. Силата на ЕС и на най-важния му инструмент – бюджета на Съюза, е да допринесе за изграждане на по-просперираща и по-конкурентоспособна, но и по-сигурна Европа, смята финансовият министър.

Той подчерта значението на кохезионната и общата селскостопанска политика не само за сближаването, растежа и конкурентоспособността, но и за продоволствената сигурност в целия Европейски съюз.

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„Нарастващият брой и мащаб на предизвикателствата, пред които сме изправени, изискват адекватен и навременен отговор, но това не трябва да се случва за сметка на основаните на Договорите политики. Стремим се да постигнем съгласие по подходящите източници на приходи в бюджета на ЕС, като избегнем допълнително натоварване на националните бюджети“, подчерта Донев.

Източник: МФ

Серафин: Ще трябва да се направят отстъпки

Еврокомисар Пьотър Серафин изтъкна, че е важно да се постигне общо съгласие по Многогодишната финансова рамка на ЕС възможно най-скоро.

„Изправени сме пред несигурно бъдеще, затова се надявам на консенсус по Многогодишната финансова рамка до края на годината. Трябва да гледаме на пакета с предложения в неговата цялост, ще трябва да се направят и някои отстъпки“, посочи той.

Министър Донев увери еврокомисаря, че България ще продължи да работи за навременното постигане на амбициозен, справедлив и балансиран бюджет на ЕС.

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Отбраната – задължителна в следващия бюджет на ЕС

По-рано в четвъртък еврокомисар Серафин участва в откриването на конференцията „Следващата многогодишна финансова рамка: приоритети и принципи“ в София. По думите му засилването на инвестициите в отбрана е задължителна мярка, която трябва да намери отражение в следващия седемгодишен бюджет на ЕС, ако Съюзът иска да запази мира и сигурността по границите си.