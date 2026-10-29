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Дисни носталгия: Селена Гомес и Деми Ловато се събраха отново след години охладени отношения

Двете близки приятелки от детството възродиха култов кадър от общия си филм за нов звезден проект на козметичната марка Rare Beauty

29 октомври 2026, 14:45
Дисни носталгия: Селена Гомес и Деми Ловато се събраха отново след години охладени отношения
Източник: Getty

Ф еновете на Дисни канала ликуват! Селена Гомес и Деми Ловато официално са отново заедно, а дългоочакваното им събиране развълнува милиони последователи по целия свят, пише Page Six.

Двете дългогодишни приятелки обединиха сили за специална колаборация с козметичния бранд на Гомес -Rare Beauty. За целта те пресъздадоха емблематичния си плакат от хитовия телевизионен филм на Дисни от 2009 г. „Програма за защита на принцеси“ (Princess Protection Program).

„Някога принцеса, винаги принцеса 👑💗“, написа Селена Гомес в Instagram към кадър, на който двете отново позират с рокли и тиари, седнали върху купчина куфари, точно както преди 16 години.

Носталгия, луксозни тоалети и ново общо творение

Макар сцената да е пълно копие на кадъра от детството им, визиите на двете звезди са претърпели сериозен звезден ъпгрейд:

  • Селена Гомес е облечена в елегантна тюркоазена рокля на Oscar de la Renta.
  • Деми Ловато блести в изящна жълта мини рокля с бродерии на Leo Lin на стойност близо 3 300 долара.

Поводът за тази звездна среща е пускането на ексклузивен комплект ружове под името Delena Soft Pinch Blush Bundle (на цена от 50 долара), който включва най-продаваните течни продукти за бузи на марката в нюансите Hope и Virtue, заедно със специална четка.

„Събирането ни за тази кампания беше прекрасен спомен за миналото и чудесен шанс да отпразнуваме това кои сме днес. Завинаги свързани...“, сподели Селена Гомес. Деми Ловато допълни: „Споделили сме толкова много спомени от децата досега. Възможността да се свържем отново по този начин, в кампания, която носи толкова носталгия, е истински момент на затваряне на кръга“.

Приятелство, преминало през изпитания

Пътят на Селена и Деми започва още през 2002 г., когато двете се срещат на едва 7-годишна възраст по време на кастинг за детското предаване „Барни и приятели“. Те остават неразделни през годините на славата си в Дисни, но впоследствие отношенията им претърпяват възходи и падения.

През 2020 г. Деми Ловато призна в интервю, че пътищата им временно са се разделили и вече не са близки приятелки. През последните години обаче двете отново стоплиха отношенията си - връхната точка на сдобряването им беше през пропътувания април, когато Селена беше забелязана да подкрепя Деми от първия ред на неин концертен тур.

Сега феновете се радват да видят любимите си звезди отново заедно, по-близки от всякога.

Източник: Page Six    
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