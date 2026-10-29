Златните резерви на Русия достигнаха най-ниското си ниво от 2019 г. насам заради разходите по войната

Русия е намалила златните си резерви до около 2260 тона през септември, най-ниското ниво от края на 2019 г., според украинското разузнаване.

Спадът се дължи на бюджетния дефицит, намаляващите приходи от нефт и газ и високите военни разходи.

Ако резервите продължат да се свиват, Москва може да прибегне до повече заеми, по-високи данъци или съкращения на държавни разходи.

@LetsArmUKR They are also burning their gold reserves: "Russia has drawn down its gold reserves more rapidly only once in its modern history, during the 1998 financial crisis" https://t.co/4Tv4ACk6DS — Dom Oldridge, #REJOIN (@DRJO1965) October 23, 2026

Според украинското разузнаване през септември 2026 г. Централната банка на Русия е намалила физическите си запаси от монетарно злато за десети пореден месец. През месеца резервите са спаднали с 6,2 метрични тона до приблизително 2260 тона, най-ниското им равнище от края на 2019 г. насам.

От декември 2025 г. златните запаси на Русия са намалели с около 62 тона, което представлява спад от 2,7%, посочва разузнавателната служба.

Намалението се наблюдава на фона на по-широко свиване на международните резерви на Русия. Към 9 октомври общата им стойност е била приблизително 723,5 млрд. долара, с 45,5 млрд. долара, или 5,9%, по-малко спрямо началото на септември.

Между септември и октомври доларовата стойност на руските запаси от монетарно злато също е намаляла, от 333,5 млрд. до 301,6 млрд. долара. СВРУ обяснява спада не само с намаляването на физическите златни резерви, но и с колебанията на пазарните цени и преоценката на активите.

По данни на украинското разузнаване руското правителство все по-често разчита на натрупаните резерви, за да покрива нарастващия бюджетен дефицит.

Русия: Централната банка купува злато

„Приходите от нефт и газ намаляват, докато държавните разходи, особено за войната срещу Украйна, остават високи. За да покрие недостига на средства, руското Министерство на финансите продава валута и златни активи от Фонда за национално благосъстояние на Централната банка срещу рубли. След това Централната банка извършва съответните операции на вътрешния пазар, използвайки китайски юани и злато“, се посочва в изявлението.

СВРУ обаче отбелязва, че възможностите на Русия да използва резервите си остават ограничени заради международните санкции, наложени след пълномащабното ѝ нахлуване в Украйна.

Значителна част от чуждестранните активи на руската Централна банка е замразена от 2022 г. насам, което превръща златото, съхранявано в страната, и активите, деноминирани в юани, в едни от по-достъпните ресурси за извършване на финансови операции.

Поради това украинската служба подчертава, че общата стойност на международните резерви на Русия не отразява точно размера на средствата, с които руското правителство може да разполага незабавно.

Продажбата на резервни активи позволява на Москва временно да поддържа държавните разходи, без веднага да увеличава задлъжнялостта или да съкращава разходите. Разузнавателната служба обаче предупреждава, че тези мерки не могат да заменят стабилните източници на приходи.

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Ако бюджетният дефицит се запази и резервите не бъдат попълнени, Русия може да бъде принудена да увеличи заемите, да повиши данъците или да съкрати държавни програми, за да изпълнява финансовите си ангажименти.

„Спадът на златните резерви отразява нарастващите финансови ограничения пред Русия. Войната поглъща държавните ресурси, а намаляващите приходи принуждават Кремъл да прибягва до натрупаните резерви. С продължаващото им свиване финансирането на текущите разходи без увеличаване на дълга, повишаване на данъците или съкращаване на разходите ще става все по-трудно“, добавя СВРУ.

Финансовият натиск върху Русия личи и от мащаба на военните ѝ разходи. Страната харчи над 200 млрд. долара годишно за войната срещу Украйна, сума, която изглежда представлява горната граница на разходите, които Москва и руската икономика могат да поддържат в момента, докато санкциите продължават да ограничават възможностите за генериране на допълнителни приходи.

Притесненията за състоянието на руските публични финанси се отразяват и в оценките на предложения федерален бюджет за периода 2027 - 2029 г.

На 22 октомври Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че проектобюджетът съдържа значителни несъответствия, недостатъчно обосновани прогнози за приходите и съществени разходи без ясно определено предназначение.

Позовавайки се на констатации на Сметната палата на Русия, украинската служба заяви, че подкрепящата документация за разходи в размер на 288,24 млрд. долара, представляващи 77% от публично оповестената част на федералния бюджет за 2027 г., не съответства на финансовите параметри на проектобюджета.

В документите липсват и обосноваващи изчисления за 13 категории приходи на обща стойност 9,72 млрд. долара, което поражда допълнителни въпроси относно надеждността на бюджетните прогнози на правителството.