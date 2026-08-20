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Румънски F-16 унищожи морски дрон край България до „Нептун Дийп“

Никушор Дан: Категорично осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация

Николай Киров Николай Киров

20 август 2026, 15:29
Румънски F-16 унищожи морски дрон край България до „Нептун Дийп“
Източник: iStock

М орски дрон с експлозиви беше унищожен минути след обяд днес от румънски изтребител F-16 в района на платформата "Нептун Дийп" в Черно море. Това съобщи министърът на отбраната на Румъния Раду Мируца. Платформата се намира на около 120 км североизточно от българския бряг.

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"Тази сутрин бяхме информирани от бреговата охрана за морски дрон на няколкостотин метра от платформата за добив на природен газ "Нептун Дийп", в изключителната румънска икономическа зона, на 80 мили източно от Констанца. Създадена бе командна група на ниво Министерство на отбраната, която поиска на ниво НАТО да поеме командването на ниво румънска армия. След извършени анализи и в координация с президента на Румъния, за да се защити животът на няколкостотин души, работещи на платформата, и да се осигури критичната инфраструктура, беше взето решение за унищожаване на дрона. За ускоряване на действията два румънски изтребителя F-16 излетяха със заповед за стрелба. Дронът е безопасно унищожен. Чрез директния комуникационен канал, създаден наскоро с украинската страна, получих официално потвърждение, че той не е от украински произход", посочи Мируца във Фейсбук.

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"Поздравления за румънските въоръжени сили и пилотите на двата румънски изтребителя F-16 за успеха на мисията за унищожаване на морския дрон, разположен близо до платформата "Нептун Дийп" в Черно море. Поздравявам и бреговата охрана за бързината, с която съобщиха за наличието на дрона в района. Действие за много кратко време, при което основният приоритет беше защитата на живота на хората, работещи на платформата, и предпазването на критичната инфраструктура от всякаква потенциална опасност. Категорично осъждам засилването на този тип безотговорни инциденти от страна на Руската федерация. Ние оставаме бдителни заедно със съюзниците от НАТО, за да се защитим и да отблъснем подобни предизвикателства", заяви в X румънският президент Никушор Дан.

"Днес Румъния унищожи военноморски дрон, натоварен с експлозиви, близо до платформата си "Нептун дийп" в Черно море. В ход е ескалираща кампания от заплахи, която обезпокоява нашите граждани и се стреми да раздели нашия Съюз. Това е хибридна война. Основната мисия на нашия Съюз е да опазва мира. Днес това означава и способност за възпиране на провокации и агресия. Нашата програма "Готовност 2030" мобилизира до 800 милиарда евро. С Европейската инициатива за отбрана срещу дронове и Източното наблюдение на фланга, ние увеличаваме производството в Европа, за да осигурим необходимите на държавите членки способности, и да можем да реагираме на възникващите заплахи с бързина, единство и решителност", коментира в X президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

 

Редактор: Николай Киров
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