Защо „Булгаргаз“ е притиснат между евтиния азербайджански газ и високите пазарни цени

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В България има регулиран пазар на природен газ, на който „Булгаргаз“ продава гориво на топлофикационните дружества и на газоразпределителните компании, снабдяващи битовите потребители. Всички останали клиенти купуват газ на свободния пазар, чиито цени се определят на българската газова борса. Това обясни бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев пред NOVA.

Скок на цената на природния газ в България

По думите му най-големият потребител на природен газ в страната е „Топлофикация София“. Заедно с останалите топлофикационни дружества те потребяват до 60% от природния газ в България.

Защо евтиният азербайджански газ не е достатъчен

Куюмджиев обясни, че Комисията за енергийно и водно регулиране насочва газа, доставян от Азербайджан по дългосрочен договор, към регулирания пазар. По думите му той е с около 30% по-евтин от пазарните цени и се използва за поддържане на по-ниски цени за топлофикациите и битовите потребители.

Количествата обаче не са достатъчни, за да покрият цялото потребление на регулирания пазар. Затова „Булгаргаз“ трябва да осигурява допълнителни количества от други източници, обикновено на пазарни цени или от газохранилището в Чирен.

„Комисията за енергийно и водно регулиране принуждава „Булгаргаз“ да пуска всичкия евтин газ, който идва от Азербайджан по дългосрочен договор, да отива на регулирания пазар, за да поддържа ниските цени за топлофикациите и за гражданите. Обаче азербайджанският газ не стига да се поддържа количеството на тези цени“, обясни Куюмджиев.

Той посочи, че и наличните количества в газохранилището в Чирен не са достатъчни, за да компенсират недостига. Освен това там все още има газ, нагнетен през 2022 г. на значително по-високи цени.

„Освен това там все още има газ, който беше нагнетен през 2022 година на цени не от 100 евро за мегаватчас, както е в момента, а на 300. Защото тогава Европейската комисия задължи всички газови оператори да си напълнят хранилищата с газ на каквато и да е цена“, припомни бившият заместник-министър.

Според него възможността „Булгаргаз“ да намали цената на газа може да доведе до финансови загуби за дружеството.

„Сега единствената опция пред „Булгаргаз“ е да намали цената, от което вероятно ще влезе в загуби и ще се приближи още една крачка към окончателния фалит“, заяви Куюмджиев.

Ще се промени ли цената на отоплението

Енергийният експерт Цветомир Николов посочи, че клиентите, които използват природен газ за отопление, имат различни възможности – включително да потърсят алтернативни горива.

При потребителите на топлофикационни услуги обаче промяна в цените няма да има автоматично, ако се промени цената на газа, обясни той.

„Промяната в цената на „Булгаргаз“ не означава автоматично промяна в цената на топлофикациите и на отоплителните услуги по простата причина, че те вече са определени за целия регулаторен период“, каза Николов.

По думите му евентуална промяна би могла да настъпи на по-късен етап, ако се установи, че прогнозните цени се различават от реалните разходи.

Има ли държавна помощ за битовите потребители на газ

Явор Куюмджиев посочи, че държавата няма законово уреден механизъм, чрез който да подпомага битовите потребители на природен газ.

Той направи сравнение с електроенергийния сектор, където разходите на електроразпределителните предприятия, които купуват електроенергия на пазарни цени, но я продават на по-ниски регулирани цени, се компенсират от държавата под различни форми.

Според Цветомир Николов основните притеснения на правителството в момента са свързани по-скоро с финансовото състояние на „Булгаргаз“ и топлофикационните дружества, отколкото с положението на крайните потребители.