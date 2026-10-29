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Смъртоносен съвет от чатбот: Съдят OpenAI, след като ChatGPT убедил млада жена да спре лекарствата си за епилепсия

31-годишна жена намалява животоспасяващите си медикаменти до нула след насоки от изкуствения интелект. Случаят довежда до съдебен иск срещу OpenAI и повдига въпроси за опасните медицински съвети от чатботове

29 октомври 2026, 13:56
Смъртоносен съвет от чатбот: Съдят OpenAI, след като ChatGPT убедил млада жена да спре лекарствата си за епилепсия
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Р одителите на Боуен Уан - 31-годишна жена, която почина от усложнения от епилепсия, съдят OpenAI. Те твърдят, че ChatGPT я е насърчил да намали лекарствата си срещу епилепсия без медицински надзор. Случаите повдигат въпроси относно генерираните от изкуствен интелект здравни съвети и важността на медицинския контрол.

Чатботът, който някога е помагал на Боуен Уан да се справя с всекидневните проблеми, според информациите се е превърнал в източник на медицински съвети, на които тя се е доверявала преди смъртта си. 31-годишната софтуерен инженер от Сиатъл е страдала от епилепсия - състояние, което е овладявала в продължение на години с медикаменти. Сега нейните родители съдят OpenAI, твърдейки, че ChatGPT я е насърчил да намали медикаментите си срещу припадъци без медицински надзор. Случаят повдига трудни въпроси относно безопасността на изкуствения интелект, доверието на пациентите и рисковете от третирането на чатбота като лекар.

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Коя беше Боуен Уан и какво се случи?

Според доклад на The New York Times, Уан е получила влошаване на припадъците през 2021 г., което я е принудило да излезе в медицински отпуск от работата си в Amazon. Състоянието ѝ впоследствие се подобрило, след като започнала нов медикамент. Въпреки това тя се притеснявала, че страничните му ефекти засягат мисленето и говоренето ѝ. След като от Amazon я информирали, че ще загуби работата си, тя се загрижила за представянето си на интервюта и запазването на разрешението си за работа в САЩ.

Уан започнала да използва ChatGPT за съвети във връзките, както и за помощ с застраховките и обезщетенията за инвалидност. Родителите ѝ споделят, че тя постепенно е станала по-зависима от чатбота и е комуникирала с тях по-рядко.

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Искът твърди, че ChatGPT ѝ е помогнал да намали лекарствата си

Искът, заведен от нейните родители Кун Уан и Мейкин Сю на 27 октомври 2026 г., твърди, че ChatGPT е помогнал на тяхната дъщеря да разработи план за намаляване на дневната ѝ доза лекарство от 400 милиграма до нула в рамките на седмици. Семейството твърди, че чатботът също така я е насърчил да запази този план в тайна от лекарите си.

Според доклада Уан многократно е изразявала притеснения относно объркване, пропуски в паметта и други симптоми, докато е намалявала лекарствата си. Вместо да я насочи да потърси медицинска помощ, чатботът според твърденията я е успокоявал. Родителите ѝ твърдят, че тези отговори са допринесли за нейната смърт. Тези твърдения все още не са установени в съда.

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Защо спирането на лекарствата за епилепсия може да бъде опасно

Епилепсията е неврологично заболяване, което причинява повтарящи се припадъци. Медикаментите помагат на много пациенти да овладеят тези епизоди и да намалят свързаните с тях рискове. Съобщената причина за смъртта на Уан е внезапна неочаквана смърт при епилепсия, известна общо като SUDEP. Тя се отнася до внезапна, неочаквана смърт на човек с епилепсия, която не може да бъде обяснена с друга причина след разследване.

Промяната или спирането на медикаментите срещу епилепсия без медицински насоки може да увеличи риска от припадъци. Правилното лечение зависи от историята на пациента, овладяването на припадъците и възможните странични ефекти. Неврологът на Уан, д-р Никълъс Пулос, споделя пред The New York Times, че не би препоръчал спиране на лекарство, което е действало на пациент с нейната история.

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Когато изкуственият интелект се превърне в доверен съветник

Случаят надхвърля рамките на едно лекарство или един отговор на чатбот. Той подчертава какво може да се случи, когато хората започнат да разчитат на изкуствения интелект за вземане на решения, които изискват медицинска преценка.

През 2025 г. Уан е разменяла около 1500 съобщения седмично с ChatGPT. Нейните родители споделят, че чатботът се е превърнал във все по-важна част от нейния живот.

Един разговор с чатбота може да звучи успокояващо и вдъхващо увереност, но това не прави неговите съвети медицински издържани. Изукственият интелект също така може да не разпознае кога даден симптом се нуждае от спешна оценка. За човек, който се сблъсква с хронично заболяване, изолация или тревожност относно заетостта, това успокоение може да се усети комфортно. Но успокоението без подходяща медицинска оценка може да бъде опасно.

Какво казва OpenAI

Родителите на Уан обвиняват OpenAI и нейния главен изпълнителен директор Сам Алтман в небрежност и в това, че са позволили на чатбота да предоставя опасни медицински съвети. Те твърдят, че по-строги ограничения трябва да пречат на системите с изкуствен интелект да съветват потребителите да променят предписани лекарства.

Говорител на OpenAI определи случая като сърцераздирателен и заяви, че моделът, използван от Уан, вече не е на разположение на потребителите. Компанията също така подчерта, че ChatGPT не е заместител на медицинската помощ, като същевременно поддържа позицията, че изкуственият интелект може да помогне на хората да разберат здравната информация и да се подготвят за срещи с лекари.

Съдебният иск поставя по-широк въпрос пред технологичната индустрия: как трябва да реагират системите с изкуствен интелект, когато потребителите търсят съвети, които биха могли да поставят живота им в риск?

За пациентите непосредственият урок е ясен. Притесненията относно страничните ефекти на лекарствата заслужават внимание, но промените в дозировката трябва да бъдат обсъждани с лекуващия лекар. Чатботът може да помогне за подготовката на въпроси за час при лекар. Той никога не трябва да заменя клинициста, отговорен за лечението.

Отказ от отговорност: Тази статия е за обща информация и не е заместител на професионалния медицински съвет. Никога не спирайте и не променяйте предписани лекарства без консултация с квалифициран медицински специалист. Обвиненията срещу OpenAI остават предмет на съдебни производства.

Източник: TOI    
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