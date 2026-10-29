Любопитно

„Ужасяваща и красива“: Уникални кадри показват дълбоководната риба барелево око

Учените заснеха с изключителни детайли в 4K рядката риба барелево око, чиято полупрозрачна глава и яркозелени очи разкриват изумителни еволюционни адаптации за живот в океанските дълбини

29 октомври 2026, 16:11
„Ужасяваща и красива“: Уникални кадри показват дълбоководната риба барелево око
Източник: iStock

У чени заснеха с изключителни детайли рядко срещаната дълбоководна риба барелево око (Macropinna microstoma) в нейния естествен хабитат. Уникалното същество, известно със своя полупрозрачен купол на главата и яркозелени очи, беше документирано от изследователи от Изследователския институт за аквариуми в залива Монтерей (MBARI) по време на експедиция в дълбоките води край каньона Монтерей. Кадрите с висока резолюция разкриват изумителните адаптации на този тайнствен обитател на океанските дълбини, чиято прозрачна глава му позволява да проследява плячката си отгоре, пише New York Post.

  • Учени заснеха в 4K невероятната риба барелево око с прозрачна глава

Изследователският институт за аквариуми в залива Монтерей (MBARI) успя да заснеме с изключителни детайли рядко срещаната риба барелево око (Macropinna microstoma). Учените забелязали дълбоководното същество на около 600 метра дълбочина по време на експедиция с дистанционно управляван апарат на 55 мили от каньона Монтерей.

Рибата барелево око е известна със своята полупрозрачна, подобна на водолазна камбана глава и обитава тъмните океански зони на дълбочина между 600 и 800 метра. До момента изследователският екип се е сблъсквал с този вид едва десет пъти през своите 40 години опит в изследването на океанските дълбини.

Екипът на борда на кораб „Дейвид Пакард“ наблюдава морското създание в продължение на 20 минути, за да го заснеме в HD качество. Получените кадри показват как извънземно изглеждащото същество се носи в дълбините, а изпъкналите му зелени очи са ясно видими през прозрачния му купол.

„Това е толкова невероятно създание, което изглежда сякаш е създадено от дете с богато въображение“, възкликна старшият учен на експедицията Стивън Хадок. Той добави, че историческите рисунки на уловени екземпляри са били с предварително премахнат прозрачен купол около очите, така че наблюдението на живо с непокътнат такъв е истинска привилегия.

Зрителите в интернет също останаха хипнотизирани от кадрите, като мнозина нарекоха съществото „красиво и ужасяващо, точно като океана“.

Прозрачната глава на барелево око има практическа функция – тя позволява на рибата да сканира водите отгоре за сенки на ракообразни, зоопланктон и друга плячка. Големите перки ѝ дават възможност да се рее неподвижно на място, докато подвижните ѝ очи следят храната. Освен това желатиновият купол предпазва зрението ѝ, когато улавя малки ракообразни, хванати в жилещите пипала на медузите.

„Макропина ни напомня за изненадващите начини, по които животните са се адаптирали да процъфтяват в средните води на океана“, сподели Хадок. Учените се надяват, че тези кадри с висока резолюция ще помогнат за по-задълбоченото разбиране на уникалните очи на рибата и ще вдъхновят грижата за опазването на най-голямото жизнено пространство на Земята.

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