Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Д иректорът на ОДМВР – Русе, старши комисар Николай Кожухаров, е бил жестоко пребит рано тази сутрин. Бил е нападнат около 00:40 ч. в района на ул. „Мостова“ и бул. „Придунавски“, докато е бил на път към фитнес зала, съобщава БНТ .

Инцидентът е станал около полунощ, когато полицейският шеф направил забележка на петима младежи с тротинетки, че се движат рисково по пътното платно. Те проявили агресия и нападнали Кожухаров, според БНР .

Това е провокирало агресивна реакция и групата се нахвърлила върху него, без да осъзнаят кого нападат. Веднага е бил откаран в болница, адекватен и контактен, където е претърпял спешна операция. Лекарите са успели да предотвратят премахването на единия му бъбрек и в момента той е в интензивното отделение.

Районната прокуратура в Русе работи по инцидента, свързан с Николай Кожухаров, директор на областната дирекция на МВР в крайдунавския град. Това каза за БТА говорителят на Районната прокуратура в Русе прокурор Светослав Великов.

По-късно ще бъде изнесена повече информация по случая, допълни той.

От пресцентъра на МВР съобщават, че на този етап не могат да дадат официална информация, а от Университетската болница "Канев" в Русе отказват коментар.

"Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. След забележка към група младежи, които дрифтирали с автомобили. Той е в изключително тежко състояние в болницата..."

Това написа в профила си във фейсбук кметът на Русе Пенчо Милков по повод агресията срещу директора на полицията в града.

"Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град! Още по-горчиво е, че именно комисар Кожухаров бе сред най-активните участници в кампанията, която подехме за противодействие на агресията сред младежите – в спортните школи и училища на Русе. Човек, борещ се срещу агресията, е нейна жертва. Като кмет на Русе заявявам категорично: няма да търпим насилие и безнаказаност! Изисквам извършителите незабавно да бъдат задържани и съдени с цялата строгост на закона. Русе е град на ред и справедливост. Ще засилим действията си срещу агресията сред младежите. Ще работим заедно с училища, институции и граждани, за да покажем, че в Русе няма място за насилие, за безразсъдно поведение и за липса на уважение към човешкия живот. Агресията няма да победи!", пише още Милков.