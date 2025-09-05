България

Криминалист за нападателите на шефа на МВР-Русе: Те могат спокойно да извършат и убийство

Според криминалиста казусът не трябва да бъде политизиран

5 септември 2025, 09:25
П обоят над началника на ОДМВР-Русе ст. ком. Николай Кожухаров предизвика серия от политически коментари. Чуха се и обвинения от страна на президента Румен Радев към управляващите. В ефира на NOVA криминалистът Иван Савов отправи призив към политиците, и в частност към държавния глава – да си мерят приказките.

„Тук говорим за изключително грубо, отвратително и безцеремонно потъпкване не просто на обществения ред, а на обществените устои”, смята Савов. По думите му случаят не бива да бъде политизиран, тъй като ако политиците имат вина за случилото се, тя не е пряка.

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Криминалистът призова политиците, в частност президента Румен Радев, да си мерят приказките. „Доста пошло започва да звучи цялото това нещо. Истината е, че просто в България расте поколение, дори може би не едно, което няма елементарни граждански навици”, категоричен е експертът. Според него младежите, пребили ст. ком. Кожухаров, били с ясното съзнание, че са над закона и могат да правят каквото поискат.

„Това е най-важното. Ако политиците имат да кажат нещо по този въпрос – да го направят, но се съмнявам, защото те се превърнаха в символ на точно обратното. Хайде да не си отварят устите за такива глупости и да оставят разследващите да си свършат работата”, призова Савов. 

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Той е категоричен, че истинският проблем е липсата на възпитание, страх и респект от държавата.  „Хора с такова поведение могат спокойно да извършат и убийство, защото в мисленето си те нямат социална спирачка”, подчерта криминалистът. 

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения. 

Източник: NOVA    
Преди 15 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 12 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 11 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 13 часа

Владимир Путин

Путин: Всички западни войски в Украйна ще бъдат цел за руската армия

Свят Преди 3 минути

Руският президент предупреди, че всяко разполагане на западни сили ще бъде прието като пряка заплаха за Москва

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Децата на Анджи Стоун съдят замесените в ужасна катастрофа, която я уби

Свят Преди 4 минути

Легендарната певица Анджи Стоун почина във верижна катастрофа с камион

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Шокиращи разкази на очевидци на дерайлирането на атракцион в Лисабон

Свят Преди 43 минути

"Започнах да се катеря по хълма, за да помогна на хората, но когато стигнах там, единственото, което чувах, беше тишина“

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Празник е! Честваме паметта на светите праведни Захария и Елисавета

Любопитно Преди 1 час

За тази съпружеска двойка разказва евангелист Лука

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Оперираха Джо Байдън за отстраняване на рак кожата

Свят Преди 1 час

Процедурата се използва нерядко за лечение на най-често срещаните форми на рак на кожата

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 2 часа

Американски представители в областта на енергетиката са повдигнали въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 3 часа

Няма пострадали

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Кремъл: Засега няма подготовка за преговори между Путин и Тръмп

Свят Преди 3 часа

Преговори могат да бъдат организирани бързо, заяви говорителят на Кремъл

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Дерайлирането на атракцион в Лисабон отне живота на туристи от осем държави

Свят Преди 3 часа

Все още не е установена националността на трима души, загинали при инцидента

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

Караджов: Ако искаме железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност

България Преди 3 часа

По отношението на закупуването на нов подвижен състав той подчерта, че настоящият е на „изключително лошо равнище“

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 3 часа

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 3 часа

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 3 часа

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 3 часа

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Свят Преди 3 часа

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Една година затвор за капитана на "Илинден"

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

