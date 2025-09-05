България

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Извършителите на нападението са задържани

Обновена преди 30 минути / 5 септември 2025, 06:52
Иван Иванов и Александър Василев се класираха на полуфинал в US Open

Иван Иванов и Александър Василев се класираха на полуфинал в US Open
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев

Протест в защита на арестувания варненски кмет Благомир Коцев
Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата

Митов за побоя над Кожухаров: Посегателство срещу държавата
Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров
Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен

Желязков обясни за самолета с Урсула фон дер Лайен
Пуснаха от ареста обвинения за пожара в

Пуснаха от ареста обвинения за пожара в "Кръстова вада"

Н ачалникът на ОДМВР-Русе стaрши комисар Николай Кожухаров бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете. Състоянието му все още е тежко, но животът му е вън от опасност, увериха медиците. Вследствие на побоя той загубил 1.5 л кръв. Направена му е била животоспасяваща операция, с която лекарите спасили единия му бъбрек. Възстановяването му ще продължи два месеца.

Областният управител на Русе нарече случая „нелеп инцидент, неприсъщ за русенската общественост”. „Това е вандалска проява на едни млади хора, които не спазват законите”, каза още Драгомир Драганов, цитиран от NOVA.

Пребиха жестоко шефа на полицията в Русе

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения. 

Първо започнал спор, който впоследствие прераснал в бой. „Един от пасажерите ударил в гръб ст. ком. Кожухаров, който удар се оказал фатален”, разкри областният управител на крайдунавския град. По думите му съседът, с когото полицейският шеф направил забележка на младежите, също е пострадал, но не толкова тежко.

Пеевски: Пълна подкрепа за пребития старши комисар Николай Кожухаров

„Нечувани жестокост и посегателство изключително по хулигански подбуди. Русе е много спокоен град и криминалните престъпления са на много ниско ниво. Общинският съвет се грижи за младото население – още преди година забранихме употребата на електронни превозни средства и въведохме нечувана забрана за употреба на алкохол на публични места”, коментира общинският съветник Елеонора Николова. Тя е категорична, че случаят е изолиран.

„В Русе има над 1600 общински камери – брой, с който малко населени места от нашия мащаб биха могли да се похвалят”, подчерта колежката ѝ Деница Иванова. Местната власт е категорична, че виновниците трябва да получат адекватно наказание.

Междувременно полицейското присъствие в Русе беше засилено. По разпореждане на главния секретар на МВР от петък се засилва контролът по спазване Закона за движение по пътищата и недопускане на агресивно и рисково шофиране.

Източник: NOVA    
Русе засилено полицейско присъствие побой над шефа на областната дирекция четирима младежи агресивно шофиране дрифтиране контрол по Закона за движение по пътищата МВР задържани дрифтьори комисар Николай Кожухаров
Последвайте ни

По темата

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Съпругата и детето на шефа на ОДМВР-Русе станали свидетели на бруталния побой в града

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Преди вота на доверие за кабинета на Байру - петдесет нюанса мнения във Франция

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфинала на US Open

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

УНИЦЕФ: Немислимото в град Газа вече се случва

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

Tesla Master plan 4 е “куп утопични глупости“

carmarket.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 13 часа
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 10 часа
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 10 часа
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 11 часа

Виц на деня

- Скъпи, ти мислиш ли си за мен? - Да, всеки ден, ама тая сутрин набързо, че щях да закъснея за работа...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

"Росатом" предлага преговори с "Уестингхаус" за горивото в Запорожката АЕЦ

Свят Преди 32 минути

Американски представители в областта на енергетиката са повдигнали въпроси, свързани с интелектуалната собственост, по повод на проблема с горивото

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Земетресение разтърси югоизточен Афганистан

Свят Преди 1 час

Няма пострадали

8 министри на блицконтрол в НС

8 министри на блицконтрол в НС

България Преди 1 час

Всяка парламентарна група има право на по два актуални въпроса

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Дългоопашата вискача - "вечно разочарованият" гризач на Андите

Любопитно Преди 2 часа

Тези животни живеят в колонии и общуват помежду си чрез звуци и ритуали на взаимно почистване

Тираните искат да живеят вечно

Тираните искат да живеят вечно

Свят Преди 2 часа

Съвременните тирани изглеждат недосегаеми - санкциите не ги засягат, гражданите не ги свалят. Днес за тях най-важно е максимално да продължат живота си, респективно - властта си

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

5 основни витамина, които хората над 60 години трябва да приемат

Любопитно Преди 2 часа

След 60-годишна възраст тялото се нуждае от специална подкрепа

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Мода или абсурд: Забавни дизайни на дамски чанти завладяват подиумите

Любопитно Преди 2 часа

От шише белина, до коктейл и сърце - необичайните чанти са навсякъде

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Най-големият замърсител в света е в САЩ, установява проучване

Свят Преди 2 часа

Въглеродният отпечатък на Пентагона надминава този на повечето страни

Една година затвор за капитана на "Илинден"

5 септември: Охридската трагедия на 15 българи

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

<p>Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица</p>

Очаква ни слънчев и топъл край на работната седмица

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Samsung Galaxy S25 FE прави по-достъпни топ AI функциите

Технологии Преди 2 часа

Новият модел цели да предложи флагманско изживяване на по-достъпна цена

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Любопитно Преди 9 часа

Драматичен обрат остави двама мъже извън „Диви и красиви“

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Общо 26 държави пращат войници в Украйна при мир

Свят Преди 11 часа

Макрон: Тези сили не целят да водят война срещу Русия

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Зеленски: Тръмп е много недоволен

Свят Преди 12 часа

Еманюел Макрон приветства позицията на Вашингтон

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Макрон: САЩ подкрепят сигурността на Украйна до дни

Свят Преди 14 часа

Европейските страни ще наложат нови санкции на Русия „в сътрудничество със Съединените щати“

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

Радев за инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен: Измислен скандал

България Преди 14 часа

Радев: Няма постъпила официална информация за смущения

Всичко от днес

От мрежата

11 неща, които трябва да знаете за отглеждането на първата си котка

dogsandcats.bg

10 породи кучета, често етикетирани като агресивни

dogsandcats.bg
1

Залесяват опожарения Гарга баир край Велико Търново

sinoptik.bg
1

Всяко дърво в Силистра с паспорт

sinoptik.bg

Нискогликемичната диета: Модерен подход за здраве, баланс и женско благополучие

Edna.bg

Днес имен ден празнуват разкошни имена!

Edna.bg

Меси се сбогува с родната публика с победа и блестящо представяне

Gong.bg

Георги Иванов: Футболистите дадоха всичко от себе си, но това ни е нивото

Gong.bg

Шефът на ОДМВР-Русе бил пребит пред съпругата си и невръстното им дете

Nova.bg

Очаква ли ни топла есен и какво ще бъде времето в първия учебен ден

Nova.bg