Обилен сняг парализира Букурещ, отменени и пренасочени полети

О билни снеговалежи са обхванали района на румънската столица Букурещ през изминалата нощ, предизвиквайки сериозни затруднения в придвижването на гражданите и на градския транспорт в града, както и отмяна и пренасочване на редица полети от двете международни летища, обслужващи града, съобщава Аджерпрес.
Colegii noștri de la #DSBuzău au finalizat deszăpezirea pe #DFSalcia – Ocolul Silvic Tisău, aflat într-una dintre zonele puternic afectate de vremea extremă și singura cale de acces către numeroase gospodării din zonă. pic.twitter.com/CvATU7u5Dy— Regia Națională a Pădurilor - Romsilva (@RNP_Romsilva) February 18, 2026
По информация на румънската пожарна служба през изминалата нощ техни служители са се отзовали на повече от 100 сигнала за паднали дървета и блокирани автомобили на територията на Букурещ и съседния окръг Илфов. В същото време от Транспортната компания на Букурещ (STB) съобщават, че много от превозните средства в града се движат със закъснение поради усложнената зимна обстановка като подчертават, че фирмата е ангажирала над 200 служители, които да работят по почистването на трасетата на трамваите и автобусите в Букурещ.
Snow showers linger into late evening. Watch for slick spots as temps drop below freezing. pic.twitter.com/ouP6VIvI4c— Chris Lambert (@clamberton7) February 18, 2026
Междувременно Националната корпорация на летищата в Букурещ (CNAB) информира в прессъобщение, че редица полети от международните летища „Аурел Влайку” и „Хенри Коанда" са били отменени или пренасочени заради лошите метеорологични условия. Според съобщението отменените полети са били по линиите Букурещ-Варшава, Букурещ – Истанбул, Кишинев-Букурещ и Сучава-Букурещ, а пренасочените – по линиите Порто-Букурещ (кацнал в София), Тел Авив-Букурещ (кацнал в Клуж), Дъблин-Букурещ (кацнал в Крайова) и Доха-Букурещ (пренасочен към Атина).
Bazinele hidrografice vor trebui monitorizate cu atenţie în următoarele zile, ca urmare a procesului de topire a zăpezii ce poate genera cantităţi însemnate de apă şi ar putea crea probleme. (1/2) pic.twitter.com/Vyn334HCj2— Radio Romania International (@RRInternational) February 18, 2026
Тази нощ Метеорологичната служба на Румъния е издала червен код за опасни снеговалежи за района на Букурещ и окръг Илфов, като за усложнена ситуация и десетки паднали дървета се съобщава и в намиращия се северно от румънската столица окръг Прахова.