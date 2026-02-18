Как студът влияе на костите и ставите ни

П оредната вълна от застудяване вече обхвана страната, носейки рязък спад на температурите. Някои хора се справят със студа, като се разхождат ободряващо навън, докато други зимуват с уютно одеяло и бисквити.

Но едно нещо изглежда е често срещано, когато температурите паднат: обичаме да говорим за това колко е студено. Коментари като „Толкова ми е студено, усещам го в костите си“ са често срещан поздрав през зимата.

И така, има ли някаква истина в това конкретно оплакване?

Тялото е най-ефективно при приблизително 37°C , но крайниците ни могат да бъдат с до 6°C по-хладни. И има вариации около тази телесна температура в зависимост от пола , възрастта и здравословното състояние. Възрастните хора са склонни да усещат студа повече, а жените са по-чувствителни към него от мъжете.

Как студът влияе на костите ни

Костите ни всъщност не усещат студа така, както ние го усещаме. Те нямат същите температурно-чувствителни рецептори , каквито имаме в кожата си. Има основателна причина за това, като се има предвид, че основните ни кости са заровени под слоеве мускули, съединителна тъкан и кожа, така че усещането за температура не е от ключово значение за тях.

Въпреки това, само защото костите не „усещат“ студа, това не означава, че той не им влияе. Те могат да усетят промяна в температурата, особено охлаждане , от нервите в най-външната обвивка на костта, известна като периост. Този слой има това, което много учени разглеждат като мрежа от неврони (клетки, които предават сигнали), подредени в мрежа, подобна на риба, която усеща изкривяване или нараняване на подлежащите слоеве на костта.

Въпреки че краткосрочното излагане на тялото на студ не е проблем за костите, продължителното излагане в продължение на няколко седмици може да скъси дължината им, да намали дебелината им и да намали костната минерална плътност.

Други мускулно-скелетни тъкани са много по-податливи на промените в температурата и налягането.

Синовиалната течност, смазката на повечето големи стави, става по-гъста, когато температурите спаднат. Това прави нормалното движение на ставите по-трудно и по-неудобно, което се изостря при хора със съпътстващи ставни заболявания като ревматоиден артрит или остеоартрит.

Студът също така причинява свиване на тъканите, което ги прави по-стегнати и вкоравени. Сухожилията, които свързват мускулите с костите, се сковават повече. Връзките, които прикрепят различни кости около ставите, също стават по-твърди.

И двете промени затрудняват мускулите да упражняват действието си за движение на костите, което изисква повече сила и намалява обхвата им на движение. Това се влошава от влажността, която е често срещана във Великобритания през цялата година.

Тези ефекти се случват едновременно с намален кръвен поток към крайниците ни. Този защитен механизъм е предназначен да гарантира, че температурата в ядрото ни, където се намират всички наши критични основни органи, няма да падне под оптималната работна температура от 37°C. Намаленият кръвен поток в тези тъкани също допринася за свиването на тъканите, тъй като в тях постъпва по-малко кръв.

Всички тези промени водят до увеличаване на механичното напрежение или натиск върху рецепторните клетки в костите и околните тъкани. Това може да задейства рецепторите за болка, които могат да бъдат възприети като студ.

Мозъкът също играе роля. Във Великобритания сивото небе често съпътства студа и влагата. Лондон например има средно 3,4 часа слънчево греене през декември, докато американският щат Колорадо има средно около осем часа слънчева светлина през същия месец.

Тези тъмни зимни месеци в северното полукълбо означават, че много от нас не получават достатъчно слънчева светлина, за да синтезират достатъчно витамин D. Може би знаете, че дефицитът на витамин D е свързан с лошо здраве на костите и състояния като рахит (при деца) и остеомалация (при възрастни). Но той има и други последици за това как се усеща студът.

Изследванията показват, че хората с ниски нива на витамин D имат повишена чувствителност към болка, особено мускулно-скелетна болка.

Това не е единственият ефект на витамин D върху нервната система върху възприятието за студ. Той е свързан и с повишена тревожност и симптоми на депресия. Хората с тези състояния имат променена толерантност към температура.

Слънчевата светлина излага кожата на слънчевата радиация и видимата светлина, като и двете имат естествен затоплящ ефект. Така че слънчевото и сухото студено време се усеща много различно от влажното, сиво студено време.

Добрата новина е, че приемането на допълнителни калории може да ви помогне да преживеете последните студове. Носенето на многослойни дрехи и движението колкото е възможно повече също ще ви помогне да се стоплите, като генерирате и задържате колкото е възможно повече топлина около тялото.