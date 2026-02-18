България

Кой е кандидатът за служебен министър на ĸултурата – Найден Владиславов Тодоров

18 февруари 2026, 10:31
В новия служебен кабинет на Андрей Гюров министерството на културата отново ще бъде поверено на една от най-уважаваните фигури в българското изкуство – Найден Тодоров. Маестрото, който е сред малцината българи, дирижирали на най-престижните световни сцени, влиза в ролята на министър с авторитета на доказан мениджър и творец.

От Пловдив до Музикферайн: Пътят на един талант

Найден Тодоров е роден през 1974 г. в Пловдив. Музикалният му път започва едва на петгодишна възраст с уроци по пиано, а на 16 години вече прави своя диригентски дебют.

Образование и международно признание:

Завършва с отличие музикалното училище в Пловдив, след което специализира в престижни академии във Виена, Йерусалим и София.

Бил е ученик на легендарни имена като професор Урош Лайовиц и Карл Йостерайхер.

Притежава и магистърска степен по мениджмънт на културата от Нов български университет, което го прави един от малкото творци с официална подготовка за административно управление.

Професионална кариера и лидерство

Найден Тодоров е управлявал едни от най-важните културни институции в страната:

Софийска филхармония: Директор от 2017 г., като под негово ръководство националният оркестър преживя истински ренесанс и гостува в зали като „Бозар“ в Брюксел и Берлинската филхармония.

Държавна опера – Русе: Бил е неин директор в продължение на 12 години (2005–2017), превръщайки я в един от водещите културни институти в България.

Международен опит: Дирижирал е оркестри в цял свят – от Токио и Виена до Богота. Има над 130 издадени диска в чужбина.

Опит в държавното управление

Това не е първият път, в който Найден Тодоров застава на „горещия стол“ в Министерството на културата. Той заемаше поста служебен министър в два предходни кабинета (през 2023 г. и 2024 г.). Познат е със своя диалогичен стил и визия за модернизация на сектора.

Освен музикант, Найден Тодоров е и писател (автор на книгата „Полъх от ангели“) и водещ на предаване за класическа музика по БНТ. Неговото назначение се приема като гаранция за приемственост и професионализъм в културните среди.

Найден Тодоров Министър на културата Диригент Служебен кабинет Българска култура Софийска филхармония Музикално образование Мениджмънт на културата Международна кариера Писател
