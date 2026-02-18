Кой е Атанас Запрянов – кандидатът за служебен министър на отбраната

В ерата на изкуствения интелект и зачестилите хакерски атаки, управлението на Министерството на електронното управление е предложено да поеме човек, чието име е символ на киберсигурност в международен мащаб – Георги Шарков. Неговото назначаване се определя като ход за „бетониране“ на държавните системи срещу външни заплахи.

Академичен колос в IT сектора

Георги Шарков не е просто администратор, а учен и визионер. Той е доктор по математика в областта на изкуствения интелект (от Института по математика на БАН) и дългогодишен ръководител на лабораторията по киберсигурност в „София Тех Парк“.

Международно признание:

Национален координатор по киберсигурност: Той заемаше този пост в продължение на години, като бе основният архитект на Националната стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2020“.

Съветник в НАТО и ЕС: Шарков е признат експерт в международни групи по киберсигурност и киберотбрана.

Ръководител на ESI CEE: Директор на Европейския софтуерен институт – Център Източна Европа, където е обучил хиляди софтуерни инженери и мениджъри.

Кариера, посветена на защитата на данните

Професионалният път на Георги Шарков е свързан с внедряването на най-високите стандарти за сигурност и качество в софтуерната индустрия. Той е един от хората, които активно помагаха на българския бизнес да стане конкурентоспособен на световния пазар чрез сертификации и иновации.

В академичните среди е известен като взискателен преподавател в Софийския университет и Нов български университет, където подготвя следващото поколение експерти по цифрова трансформация.