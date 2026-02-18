Нов шоколадов десерт стана хит сред олимпийците в Милано

Б лизо две години след вирусната мания по шоколадовите мъфини на Олимпийските игри, нов десерт краде светлината на прожекторите - и олимпийците дори го ядат за закуска, пише Fox News.

Социалните медии са заляти от публикации за популярно шоколадово суфле, предлагано в Олимпийското село в Милано.

Десертната лудост следва Олимпийските игри през 2024 г. в Париж, когато манията на норвежкия плувец Хенрик Кристиансен по лепкав шоколадов мъфин му спечели прякора „Човекът с мъфини“.

Олимпийката Кортни Саро, състезателка по шорттрек от Канада, публикува свое собствено видео на тазгодишната лава торта – и то събра над 3 милиона гледания.

„ТОВА е съдържанието за Олимпийските игри, което чакахме!“, публикува един потребител на TikTok под видеото на Sarault.

Друг човек се пошегува: „Трябваше да се постарая повече в спорта“.

Във видеото, публикувано от Сараулт, друг спортист, той признава: „Ям това всяка сутрин“.

Натали Спунер, канадска хокеистка на лед, даде на шоколадовото суфле оценка 9,1 от 10.

OLYMPIC OBSESSION: Olympians can't stop eating Milan's viral molten lava cake — even for breakfast. The viral treat follows the muffin craze of 2024 in Paris. https://t.co/4KM66OD2lf — Fox News Lifestyle (@FoxNewsLife) February 17, 2026

„Това е, което чаках“, каза професионалният спортист във видео в TikTok. „Лепкаво е. Шоколадово е. Средата е вкусна“.

„Мъфинът има по-пухкава текстура, докато шоколадовото суфле е приятно плътен“.

„Когато грабна това парче, просто ЗНАЕХ, че ще бъде добро“, написа един зрител.

Друг каза: „Изглежда по-добре от парижкия мъфин“.

Популярният десерт има същата привлекателност като мъфина от 2024 г., каза Даниел Сепси, собственик на пекарна в Ню Йорк.

Сепси, който помогна за популяризирането на олимпийския мъфин през 2024 г., каза, че и двете лакомства „имат донякъде разтопен ганаш в центъра“ – и двете са „супер богати“ на шоколад.

„Мъфинът има по-пухкава текстура, докато шоколадовото суфле е приятно гъст“, каза тя пред Fox News Digital.

Тя описа мъфина като „истинска онлайн сензация“, което накара пекарната ѝ да го добави към менюто през 2024 г. - където остава и до днес.

За тези, които искат да опитат да направят лава торта, има много място за творчество, каза Сепси.

Тя предложи да се направи ганаш от различни видове намазки, вариращи от фъстъчено масло и Нутела до тахан.

Тези намазки, „смесени с малко пудра захар и масло, създават вкусна и уникална разтопена сърцевина“, каза тя.

Привлекателността на десертите, каза Сепси, не е само защото са вкусни, а и заради новостта на това професионалните спортисти да се наслаждават на лакомства.

„Всеки разтопен център ще ви спре на място, но мисля, че има нещо наистина човешко и близко до теб в това най-добрите спортисти в света да се отдават на тези калорични лакомства“, каза тя.

„Те са точно като нас — донякъде“.