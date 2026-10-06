Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

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Н а 7 октомври, сряда, от 13.00 часа държавният глава Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Темата е „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“, това съобщиха от пресцентъра на държавния глава.

В ранните часове на 6 октомври, на около 70 морски мили източно от гр. Бяла, са атакувани два търговски съда. Плаващият под флага на Того кораб за генерални товари ALFA WATAN получава критични повреди и потъва. Вторият кораб - ABLE (под флага на Палау), превозващ пшеница за Истанбул, е поразен и на борда му избухва пожар. Екипажът му от 18 души (турски и индийски граждани) е евакуиран от българския ферибот DIOSCURIA. Двама от моряците са транспортирани по спешност във Варна с бързоходен катер на ВМС с изгаряния и травми. По думите на спасените атаката е нанесена с морски дронове без предупреждение.

Премиерът Румен Радев свика спешна среща с ръководителите на силовите служби и задейства оперативно проследяване на риска. Отправено бе предупреждение за дрейфуващ изоставен кораб на 40 морски мили от Шабла, за който има пълна готовност за интервенция, ако навлезе в териториалните води.