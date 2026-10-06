Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

Акцията в УМБАЛ "Св. Георги" в Пловдив продължава, какво се знае до момента

Противогрипните ваксини може да се забавят до януари, има риск от недостиг

Радев с подробности за атаката край Бяла: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

От Галац за Истанбул и от Картал за Сулина: Кои са двата атакувани кораба край Варна

Какво е изключителната икономическа зона и защо ударът с дронове край Бяла е заплаха за България

Неочакван обрат по случая с помилвания наркотрафикант: Сбиването не е в досието му

С пешно свикване на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) заради инцидента с двата търговски кораба в българската изключителна икономическа зона (ИИЗ) поискаха от „Демократична България“ (ДБ) и „Продължаваме промяната“ (ПП).

Дронове удариха търговски кораби в български води

По-рано днес два търговски кораба бяха поразени с дронове в българската ИИЗ в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла. Единият плавателен съд потъна, а съдбата на екипажа му остава неизвестна. От втория кораб бяха спасени 18 души, като двама от тях са ранени.

ДБ поиска спешно свикване на КСНС

„През юли поискахме КСНС заради опасностите в Черноморския регион. Тогава ни беше отказано от президента Илияна Йотова. Днес в ИИЗ на България са ударени търговски кораби“, заяви на брифинг в парламента съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Той припомни изказване на Йотова пред ООН, в което тя е посочила, че войната вече излиза извън териториалните води на воюващите страни в Черно море. По думите му държавният глава е изразила опасения за развитието на ситуацията, но въпреки това КСНС все още не е свикан.

От ДБ твърдят, че президентът нарушава закона, тъй като според тях в рамките на девет месеца КСНС е трябвало да бъде свикан три пъти.

„Дали г-жа Йотова вече е готова да свика КСНС? Ние от ДБ искаме такъв да бъде свикан спешно, защото не просто войната е на 300 км от нас, а има и потопени кораби в ИИЗ на България“, коментира Мирчев.

Той отправи и критики към Йотова във връзка с помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“, като заяви, че това поставя под въпрос „годността ѝ за президент“. По думите му отказът да бъде свикан КСНС също повдига въпроса дали тя е годна да изпълнява функциите на държавен глава.

Радев с подробности за атаката край Бяла: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

Асен Василев: Трябва да се разбере защо водите ни не са били защитени

Председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев също заяви, че след инцидента е необходимо да бъде изяснено защо българските териториални води не са били защитени.

„След инцидента с двата кораба в Черно море е нормално да се защитят българските териториални води или най-малкото да се разбере защо не са били защитени“, коментира Василев на брифинг в парламента.

По думите му към момента няма свикан КСНС и той отправи критики към президента Илияна Йотова.

„За съжаление истински президент на Република България, главнокомандващ, очевидно нямаме, няма свикан Консултативен съвет за национална сигурност към момента и въпреки удвоения бюджет на армията, нямаме адекватна защита на българските граждани“, заяви Василев.

Той добави, че очаква Йотова отново да не свика КСНС, ако като главнокомандващ не вижда необходимост от това.

Василев заяви още, че според него нарушенията на въздушното пространство и инцидентът с двата кораба са могли да бъдат предотвратени при по-добър обмен на информация с партньорските държави.

По думите му България се е отказала от общата европейска система за противодействие на дронове, която се изгражда, и това според него ограничава възможностите за обмен на информация със съседните държави.

„Още можем да поискаме помощ. Военните трябва да намерят решение“, каза Василев.

Той припомни, че подобни заплахи е имало и през 2022 и 2023 г., но според него тогава те са били адекватно отработени с партньорските служби.

Петер Мадяр: Унгария уверява България в пълната си солидарност след атаката срещу корабите

Йотова отмени посещението си във Велико Търново

По-рано днес от президентството съобщиха, че държавният глава Илияна Йотова отменя планираното си посещение във Велико Търново заради инцидента с поразените от дронове кораби в българската икономическа зона в Черно море.

Тя трябваше да представи резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.

ПП иска и извънредно заседание заради Огнян Атанасов

Асен Василев съобщи още, че ПП настоява за извънредно заседание на Народното събрание на 13 октомври заради случая с Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“.

По думите му от партията са получили уверение от други парламентарни сили, че ще подкрепят искането и ще подпишат необходимите документи.

На заседанието ПП иска да бъдат изслушани директорът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, директорът на Софийския затвор и ръководството на болницата към затвора.

Поводът е видео, разпространено в социалните мрежи, за което от ПП твърдят, че показва как Огнян Атанасов участва в сбиване в затвора.

От партията настояват да разберат и каква информация е била предоставена на Илияна Йотова преди помилването на Атанасов.

„Какво е знаела г-жа Йотова, каква е била характеристиката на затворника, която тя е получила, имало ли е информация, че няма да има рецидив на престъплението и защо е помилвала „наркотрафикант, както и четирима други наркодилъри“, търсят отговор от ПП“, заяви Василев.

Той цитира и отговор на Министерството на правосъдието, според който няма данни случаят да е бил докладван на ръководството на ведомството или да е бил отразен в досието на Атанасов, тъй като той е бил посочен като потърпевш.

От Галац за Истанбул и от Картал за Сулина: Кои са двата атакувани кораба край Варна

ДБ също иска изслушване на службите

По-рано днес от ДБ поискаха извънредно изслушване в парламента на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Служба „Военно разузнаване“, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР), както и на министъра на отбраната и премиера Румен Радев.

Изслушването е във връзка с атаката срещу двата търговски кораба в Черно море.

От ДБ настояват и за изслушване на ДАНС, МВР, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и председателя на комисията по помилванията във връзка с видеото, свързано с Огнян Атанасов.

„Целта е да получим отговори на редица въпроси - бил ли е Огнян Атанасов секретен сътрудник на службите, документиран ли е инцидентът от видеото в ГД „Изпълнение на наказанията“, докладван ли е на комисията по помилванията“, обясни съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов.

От СДС също излязоха с позиция

"СДС категорично осъжда този акт на агресия, извършен от Руската федерация в изключителната икономическа зона на България. Макар и да не се явява нарушение на териториалната цялост, тъй като е извън териториалните ни води, ние приемаме тези атаки като враждебен акт, подкопаващ меката политика на правителството. Това доказва още веднъж, че режимът в Москва не разбира от добронамереност и се готви да разшири конфликта чрез хибридни операции и други провокации. „Москва на сълзи не вярва!“ Призоваваме българското правителство към координирана позиция с партньорите от НАТО и Европейския съюз. Само заедно можем да сдържаме агресията", пишат от партията.

За свикване на Консултативен съвет по национална сигурност настояха и от ГЕРБ след атаката с дронове в Черно море снощи. В противен случай те ще искат изслушване на премиера и отговорните министри в парламента утре.

„Трябва да се съберат лидерите на парламентарно представените формации, правителството и отговорните институции. И да намерим заедно подход, така че да гарантираме, че държавният интерес е запазен и националната сигурност е гарантирана. Ако продължат подобни случаи, това ще се отрази и на цените на цените на каргото и застраховките, следователно и на цените в магазините", каза депутатът Христо Гаджев на брифинг пред медиите.

Колегата му от ГЕРБ Даниел Митов поиска ясно да се съобщи кой е отговорен за атаката. Обяви, че по предварителна информация и двата кораба са били натоварени с украинско зърно и че е ясно кой би ги атакувал.

„Тезата за сигурност през добронамерено отношение към Москва и Кремъл се разпада постепенно. Правителството дължи отговори как ще координира тепърва усилията си с Румъния и Турция, както и останалите съюзници”, каза каза Даниел Митов.

Светът също реагира след нападението.

Унгарският премиер Петер Мадяр изрази категоричната подкрепа на страната си към България във връзка с атаката с дронове на два кораба в Черно море. Позицията му беше публикувана в личния му профил във Facebook.

В изявлението си унгарският министър-председател обобщава ситуацията с нападението. „Призори дронове удариха два търговски кораба в българските териториални води на Черно море”, написа Мадяр.

Премиерът посочва още, че единият от плавателните съдове е потънал, а при нападението, чийто произход все още е неизвестен, има и пострадали.

„Унгария уверява България в своята пълна солидарност”, завършва публикацията си Мадяр.

Спасителната операция след атаката срещу корабите продължава. Издирват се членове на екипажа на потъналия плавателен съд, а властите следят ситуацията в района.