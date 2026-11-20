Илияна Йотова призова България да се превърне в технологичен лидер в региона чрез инвестиции в изкуствен интелект и научен потенциал.

Тя открои проекта BRAIN++ за 90 млн. евро и настоя за национална стратегия и обучения по ИИ в училищата.

Според проучване на „Тренд“ 76% от българите очакват изкуственият интелект да промени живота и работата им през следващите пет години.

Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

Страната ни има всички дадености да не бъде безгласен потребител на новите технологии, а активен участник в тяхното създаване и развитие, за да се превърне в следващите години в технологичен лидер в тази част на Европа, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума „AI EXPO Bulgaria 2026“, посветен на приложния изкуствен интелект. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

България държи своята печеливша карта и трябва да я използва мъдро – да превърне таланта си в продукти с висока добавена стойност, научния си потенциал – в бизнес, инфраструктурата си – в конкурентно предимство, а регулациите – в среда на доверие, добави президентът.

Тя отбеляза предимствата и постиженията на България в сектора на високите технологии. Вече сме част от европейската стратегическа инфраструктура за изкуствен интелект и инвестираме значителни национални и европейски средства. Притежаваме научен капацитет, включително чрез института INSAIT, който е едно от най-значимите постижения на съвременна България в областта на високите технологии, каза Йотова. Според нея особено значение има и изграждането на българската AI фабрика BRAIN++ – проект на стойност около 90 милиона евро, който ще осигури модерна изчислителна инфраструктура за научни изследвания, бизнеса и публичния сектор, ще подкрепи развитието на младите български учени и ще допринесе за задържането на талантите ни.

По думите на държавния глава страната ни има възможност да използва изкуствения интелект за решаване на конкретни проблеми в индустрията, здравеопазването, образованието, финансите, администрацията и малкия и средния бизнес, който е гръбнакът на българската и европейската икономика. Тя посочи, че не може да се очаква бизнесът да бъде готов за новата технологична реалност, ако институциите все още изграждат механизмите, чрез които ще я контролират. Президентът заяви, че за да използва потенциала си, България се нуждае от дългосрочна национална визия, инвестиции в знания и умения и стратегическо партньорство между държавата, научните среди и предприемачите.

В изказването си пред участниците във форума Илияна Йотова акцентира върху отражението на високите технологии върху живота на хората и особено върху развитието на децата. „В центъра на технологичната промяна трябва да остане човекът – неговата свобода, сигурност и благополучие. Технологиите могат да ускорят развитието, но човешките ценности и разум трябва да определят посоката“, каза държавният глава.

Йотова: Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект

Президентът Йотова призова за отговорност към децата при внедряването на новите технологии. Държавният глава заяви, че е необходима национална платформа за използването на изкуствен интелект във всички области. Акцентът трябва да бъдат децата на България, като се предвидят обучения в училищата, включително за учителите, за използването на изкуствения интелект по начин, който няма да превръща децата в клонинги на високите технологии, посочи тя.

Илияна Йотова посочи, че за да се оценят рисковете и ползите от изкуствения интелект, трябва да се следва утвърденият принцип – преди всичко да не вредиш.

В контекста на регулациите президентът отбеляза, че водещият въпрос трябва да бъде дали можем да защитим човека, без да ограничим прогреса. Преди две години Европейският съюз постигна съгласие за цялостна регулаторна рамка за изкуствения интелект, с което показа, че поставя човека, неговите права и сигурност в центъра на развитието, каза Илияна Йотова. Тя допълни, че пред Европа съществува и рискът да се окажем континентът, който най-добре регулира изкуствения интелект, но не и сред тези, които го създават. Президентът даде пример с европейски компании, които вече предупреждават за тежестта и сложността на новите правила, както и с експерти, които поставят въпроса дали институциите и бизнесът са достатъчно подготвени да ги прилагат.

„Европейците не само не съумяваме да определяме тенденциите, а се налага да ги догонваме и да се адаптираме към тях. И тъй като не ние задаваме темпото в голямата надпревара, струва ми се, че все повече не ни достига въздух да участваме в състезанието“, каза Илияна Йотова. Тя заяви, че в Европа е необходимо силно стратегическо лидерство, което най-добре да отговаря на нуждите и възможностите на хората, да отстоява интересите им, нашата независимост и дори нашето екзистенциално оцеляване.

Общо 76% от анкетираните очакват изкуственият интелект (AI) да промени живота и работата им през следващите пет години, докато едва 11% не очакват подобна промяна, сочат данни от проучване на „Тренд“.