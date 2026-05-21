Йотова: България трябва да превърне кризите във възможност

21 май 2026, 17:45
Източник: БТА

Б ългария не е самотен остров и трябва да следи внимателно процесите в света, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на Стратегическия финансов форум 2026 в София.

Тя подчерта, че целта е България да бъде модерна, конкурентоспособна и високотехнологична държава. По думите ѝ предизвикателствата са всекидневни и изискват гъвкавост, за да бъдат преодолявани успешно.

„Живеем в свят на дълбоки кризи и конфликти, а натискът се увеличава", заяви Йотова. Тя посочи, че войната в Близкия изток е оставила сериозни последици и разнопосочни прогнози, а днес никой не може да се ангажира каква ще бъде инфлацията дори след един месец.

Президентът отбеляза, че голямото предизвикателство е кризата да бъде превърната във възможност. Устойчивото развитие се постига с прозрачни правила и работещи институции.

Йотова заяви, че първите законодателни приоритети на новото правителство ѝ дават надежда и очаквания. Тя акцентира и върху необходимостта от диверсификация на енергийните източници, без която не може да има развитие на икономиката.

Президентът постави акцент и върху изкуствения интелект. Важният въпрос е дали ще изберем инерция или активно използване на новите технологии, посочи тя. Йотова подчерта, че според редица световни университети до 2-3 години изкуственият интелект ще има ключово значение за производителността на труда.

Тя предупреди, че Европа изостава от другите световни икономически гиганти. Най-ценният капитал на България са младите специалисти и е важно тяхното бъдеще да бъде свързано с родината, заяви Йотова.

С приемането на еврото България завърши европейската си интеграция, посочи още президентът.

Източник: БГНЕС    
