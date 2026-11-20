С АЩ за първи път са попитали Киев дали Украйна би отстъпила на Русия онази част от Донецка област, която не е завладяна от руснаците, срещу членство в НАТО. Володимир Зеленски разкри това по време на среща с журналисти в края на миналата седмица. „Американците ни попитаха дали ще се изтеглим от Донбас, ако Украйна се присъедини към НАТО. Това се случва за първи път“, цитира агенция Франс прес думите на украинския президент, съобщи Deutsche Welle.

Гаранции за сигурност?

Донбас обхваща Донецка и Луганска области. Втората е почти изцяло под руски контрол, докато в Донецка област Украйна все още държи редица големи градове, включително Краматорск и Славянск. Зеленски е уточнил, че засега не е отправено конкретно предложение в този смисъл. Ако САЩ и други партньори от НАТО представят такова, той възнамерява да обсъди въпроса с украинското общество, тъй като не може еднолично да вземе подобно решение. „Естествено, без да признаваме руската окупация на тези територии“, е добавил той.

Според Зеленски САЩ в момента обсъждат гаранции за сигурност, подобни на тези в членове 4 и 5 от Северноатлантическия договор, без да е предвидено разполагането на американски войски в Украйна. Член 4 предвижда консултации при наличие на потенциални заплахи, докато член 5 представлява механизъм за колективен отговор в случай на нападение. Вашингтон говори за "двустранни гаранции" за Украйна, правейки паралел със споразуменията, които САЩ имат с Израел и няколко държави в Близкия изток.

Русия още не е коментирала въпроса. Дмитрий Песков, говорителят на руския президент, заяви единствено: „Ние поддържаме позицията си, че в интерес на мирния процес не е уместно да се разкриват подробности относно преговорите между нас и американците“.

Будапещенски меморандум 2.0?

Потърсени за коментар, експерти изразиха пред ДВ скептицизма си относно тази идея на американската страна. Основното възражение е, че САЩ не могат сами да изпълнят подобно обещание. „Струва ми се, че до подобни изводи традиционната дипломация, когато тя се води от брокери на недвижими имоти – хора, които са свикнали да продават неща, които всъщност не съществуват“, казва Олександър Краев, експерт от украинския мозъчен тръст „Украинска призма“.

Той отбелязва, че поне половината от страните членки на НАТО все още имат резерви относно присъединяването на Украйна. „В крайна сметка просто ще получим втори Будапещенски меморандум – само че под друго име“, смята Краев. В Будапещенския меморандум от 1994 г. Русия, САЩ и Обединеното кралство се ангажираха да зачитат независимостта и съществуващите граници на Украйна, както и да се въздържат от използване на сила. Тези уверения бяха дадени във връзка с отказа на Киев от ядрени оръжия. Меморандумът обаче не съдържа задължение за Обединеното кралство или САЩ да осигурят военна защита на Украйна в случай на нападение.

Един референдум би бил "опасен прецедент"

Повечето експерти са силно критични към евентуален референдум в Украйна, на който населението да се произнесе по въпросната сделка - членството в НАТО срещу отстъпване на онези части от Донецка област, които Русия не е успяла да завладее.

Олександър Хара от Украинския център за отбранителни стратегии коментира за ДВ, че отстъпването на тези територии не само би нарушило Конституцията и националните интереси на Украйна, но и би подкопало световния ред, „при който границите не могат да бъдат преначертавани чрез силата на оръжието. Затова той смята, че няма значение дали гражданите на Украйна ще гласуват „за“, или „против“ подобно предложение - това би създало много опасен прецедент", подчертава бившият дипломат.

Според проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС), проведено в периода 8–16 октомври, 61% от анкетираните смятат изтеглянето на войските от контролираната от Украйна част на Донбас – включително от градовете Краматорск и Славянск – за напълно неприемливо, дори и в замяна на гаранции за сигурност от страна на САЩ и Европа. Други 35% биха били склонни да приемат подобна стъпка, но повечето от тях също признават, че това би било трудно.

Какви алтернативи има Украйна?

Олександър Хара е скептичен относно двустранните споразумения между Вашингтон и Киев, подобни на договорите между САЩ и Израел. Според него Украйна не може да очаква да получи от партньорите си повече, отколкото получава в момента.

„Това включва финансова подкрепа, съвместно производство и разработка на оръжия, както и обучение на нашите войски – всичко, което остава под прага на колективната сигурност. За да се предотврати обаче нова война, в идеалния случай се нуждаем от стратегически „ядрен чадър“, осигурен от САЩ, и тактически – от европейска страна“, казва експертът от Украинския център за отбранителни стратегии.

Серхий Солодки от украинския мозъчен тръст „Център Нова Европа“ посочва, че още през декември 2023 г. украински експерти са предложили алтернативен модел на държавите членки на НАТО. Според това предложение Украйна би могла да се присъедини към Алианса в рамките на международно признатите си граници, но чрез специални протоколи задължението за колективна отбрана би се ограничило само до териториите, които понастоящем са под контрола на Киев. Германският модел – при който Федерална република Германия се присъедини към НАТО, докато източната част (ГДР) стана част от Алианса едва след Обединението – също е възможен вариант.

Според Солодки, Западна Германия никога не се е отказвала от идеята за обединение с територията на ГДР. „Това означава, че и ние не трябва да се отказваме от нашата територия“, подчертава той и определя като неприемливо предложението: „Това е капан, в който Русия, а понякога и американските преговарящи, искат да примамят украинската страна“, предупреждава експертът от Изследователския център „Нова Европа“.