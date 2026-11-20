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Част от общежитията в столичния „Студентски град“ отново са без парно и топла вода. Студент от блок 52 на Софийския университет разказва пред NOVA, че и двете услуги са спрели в неделя. По думите му преди това са били възстановени за около десет дни.

Живеещите в блока се отопляват с духалки и затоплят вода в електрически кани и тенджери, за да се изкъпят.

„Понякога водата идва за малко, започваме да се къпем и спира, докато сме в банята“, разказва студентка от общежитието.

Без топла вода, без парно, а печките са забранени: Студентите в София определят условията като нечовешки

Електрическите отоплителни уреди по правило са забранени в общежитията, но част от студентите ги използват заради студа. Според една от студентките много от съседите ѝ плащат около 80 евро на човек за ток. При трима души в стая това прави около 240 евро.

„Това са непосилни разходи за студенти“, казва тя. Допълва, че много от живеещите в общежитието не могат да си позволят квартира, а заради учебната програма не всеки има възможност да работи.

Студентите разказват, че прекъсванията започват още след лятната профилактика. На 3 ноември част от общежитията остават без отопление, въпреки че поетапното пускане на парното в София започва на 29 октомври. Три дни по-късно Министерството на образованието и науката обяви, че отоплението и топлата вода са възстановени във всички студентски общежития в столицата. Съобщението дойде след среща на образователния министър Георги Вълчев с кмета Васил Терзиев.

Пуснаха парното и топлата вода в студентските общежития в София

От „Топлофикация София“ обясняват, че временни отклонения в работата на мрежата засягат температурата и налягането в отделни участъци. Студентите казват, че не са получили конкретен срок за пускането на парното и топлата вода. По думите им проблемът засяга и съседни общежития. Те настояват институциите да се намесят за незабавно възстановяване на услугите и за трайно решение.