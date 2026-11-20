Софийската градска прокуратура е прекратила разследването за длъжностно присвояване срещу бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, бившия директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев и юриста Иван Георгиев.

В центъра на случая е кредит от 148,5 млн. лева, отпуснат през юни 2019 г. на дружеството „Роудуей кънстракшън“.

Според прокуратурата решението за отпускането на средствата е взето по установената многостепенна процедура и от колективен орган, а не еднолично от Мавродиев.

Разследването срещу Иван Георгиев продължава по друго обвинение – за представяне на неверни сведения с цел получаване на кредит.

Постановлението за частично прекратяване е изпратено на Софийския градски съд за задължителен контрол.

Софийската градска прокуратура е прекратила частично делото за длъжностно присвояване срещу бизнесмена Румен Гайтански – Вълка, бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и юриста Иван Георгиев. Разследването е свързано с кредит от 148,5 млн. лева, отпуснат от държавната банка през 2019 г. на дружеството „Роудуей кънстракшън“, което се свързва с Гайтански.

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За решението съобщи NOVA, позовавайки се на прокурорско постановление от 10 ноември 2026 г. Според публикуваната информация наблюдаващите прокурори са приели, че събраните доказателства не установяват необходимите признаци на престъплението длъжностно присвояване в особено големи размери.

Това обаче не означава, че цялото разследване е приключило. Производството продължава срещу Иван Георгиев, но вече по линия на евентуално представяне на неверни сведения с цел получаване на кредит.

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Защо прокуратурата прекратява обвиненията за присвояване

Основният аргумент на държавното обвинение е, че решението за отпускането на кредита е било взето след преминаване през предвидените в ББР процедури и с участието на колективен орган. Според прокурорите не може да се приеме, че Стоян Мавродиев самостоятелно е взел решението за предоставяне на средствата.

В постановлението, цитирано от медиите, се посочва още, че не са установени доказателства бившият ръководител на банката да е предвиждал, че кредитополучателят няма да изпълни задълженията си и няма да върне заема.

Този извод е съществен за останалите обвинения по делото. Гайтански беше привлечен към наказателна отговорност за подбудителство, а Иван Георгиев – за помагачество към предполагаемото длъжностно присвояване. Според логиката на прокурорското постановление, след като не е установено основното престъпление, не може да се търси наказателна отговорност и за подбудителство или помагачество към него.

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Така обвиненията за длъжностно присвояване отпадат и за тримата. Това обаче не изключва възможността да се разследват други предполагаеми нарушения, свързани с отпускането на кредита.

Как е отпуснат кредитът от 148,5 млн. лева

Случаят е свързан със заем, предоставен от Българската банка за развитие на 17 юни 2019 г. на дружеството „Роудуей кънстракшън“. Средствата са предназначени за финансиране на придобиването на 99,615% от капитала на компанията „Пътстройинженеринг“.

Акциите са придобити от „Био майнинг“ – дружество, свързвано с Румен Гайтански. Според публикациите по случая кредитът е трябвало да покрие до 90% от стойността на сделката.

Именно размерът на финансирането и финансовото състояние на придобиваното дружество предизвикват въпроси около операцията. „Пътстройинженеринг“ е регистрирана в село Груево, област Кърджали. Според данни, цитирани в публикации по случая, преди сделката компанията е имала значително по-малки обороти от стойността, на която е оценена при придобиването ѝ.

Кредитът впоследствие не е погасен. Според медийни публикации ББР е придобила контрол върху дружеството, но наличните му активи не са достатъчни, за да покрият размера на отпуснатото финансиране.

Тъкмо това е един от основните въпроси в казуса: как е било одобрено толкова голямо финансиране, как е била оценена компанията, която е придобита със средствата, и какви гаранции са били представени пред банката.

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Договорът с „Главболгарстрой“ и продължаващото разследване

Въпреки прекратяването на производството за длъжностно присвояване, прокуратурата продължава да проверява обстоятелства около документите, представени при кандидатстването за кредита.

Според информацията за прокурорското постановление в центъра на тази част от разследването е договор между „Пътстройинженеринг“ и „Главболгарстрой“, който е бил използван във връзка с оценката на обезпечението и очакваните приходи на дружеството.

По данни, цитирани от медиите, договорът е бил прекратен близо 11 месеца преди подаването на документите за кредита, но въпреки това е бил представен пред оценителите и банката като действащ. В публикациите се посочва, че той е предвиждал приходи от около 2,4 млн. лева месечно за „Пътстройинженеринг“.

Именно тези обстоятелства са основание разследването срещу Иван Георгиев да продължи по обвинение за представяне на неверни сведения с цел получаване на кредит. Става дума за престъпление по чл. 248а от Наказателния кодекс.

На този етап прокуратурата трябва да изясни дали документите и информацията, представени при кандидатстването, съдържат неверни данни и дали те са били използвани с цел получаване на банковото финансиране. Самото наличие на спорен или прекратен договор не е достатъчно, за да се приеме, че е извършено престъпление. Това предстои да бъде установено в рамките на разследването.

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Как се разви казусът от 2022 г. досега

Разследването за кредита започва още през 2022 г. след сигнал за отпуснатото от ББР финансиране. Първоначално прокуратурата не открива достатъчно данни за престъпление и през май 2023 г. производството е прекратено. Това решение впоследствие е потвърдено от апелативната прокуратура.

След намеса на Върховната касационна прокуратура обаче са констатирани пропуски в разследването, включително необходимост от проверка на връзките между дружествата, свързани със сделката. През януари 2024 г. делото е върнато за продължаване на работата по него.

През август 2024 г. разследването придобива ново развитие. Гайтански, Мавродиев и Иван Георгиев са привлечени като обвиняеми във връзка с кредита от близо 150 млн. лева. Обвиненията са за длъжностно присвояване в особено големи размери, като ролите на тримата са определени като извършителство, подбудителство и помагачество.

По това време Гайтански е задържан, а Мавродиев е обявен за издирване. Впоследствие бившият ръководител на ББР е задържан в Сърбия и върнат в България.

Сегашното решение на Софийската градска прокуратура връща делото към първоначалния въпрос дали при отпускането на кредита е било извършено длъжностно присвояване. Прокурорите отново приемат, че събраните доказателства не са достатъчни за такова обвинение. Разследването обаче продължава по отделната линия за евентуално представяне на неверни сведения.

Какво следва

Постановлението за частично прекратяване е изпратено на Софийския градски съд за задължителен съдебен контрол. Следователно решението на прокуратурата все още трябва да премине през предвидената в закона проверка.

Отделно от това разследването срещу Иван Георгиев продължава. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата около документите, представени при кандидатстването за кредита, и дали те съдържат неверни сведения, които са били от значение за отпускането на средствата.

Казусът с кредита от 148,5 млн. лева остава един от най-обсъжданите случаи, свързани с финансирането от държавната Българска банка за развитие. Въпреки частичното прекратяване на делото, въпросите около оценката на придобитото дружество, обезпечението и непогасения заем продължават да стоят на дневен ред.