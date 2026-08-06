България

Йотова: Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект

6 август 2026, 22:40
Йотова: Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект
Източник: ADMP

"Нашата страна има голям потенциал в сферата на информационните технологии и изкуствения интелект и бизнесът забелязва тези перспективи",

Това заяви президентът Илияна Йотова на среща с изпълнителния директор на Schwarz Digits Bulgaria Михаил Петров и неговия екип.

Държавният глава обсъди дейността на IT компанията в нашата страна и плановете ѝ за бъдещо разрастване.

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Компанията разработва и предоставя информационно-технологични решения за няколко подразделения на германската Schwarz Group – две търговски вериги, компания за рециклиране PreZero и производствената компания Schwarz Produktion.

Schwarz Digits Bulgaria планира създаването на голям център за данни. Разработването на технологичен капацитет у нас ще насърчи и постигането на нужния дигитален суверенитет в Европа.

Неслучайно България беше избрана от Европейската комисия като една от шестте европейски страни за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект. А Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии INSAIT се утвърди като научен център от световна величина.

изкуствен интелект информационни технологии Илияна Йотова
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