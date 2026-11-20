Д еликатното насекомо отново е навсякъде – по дрехи, бижута и грим, превръщайки се в любим мотив на модата. Но докато през 90-те години на миналия век пеперудата символизираше предимно сексуалността, а в гръко-римската епоха – душата, днес тя носи много по-сложни послания за младежката култура, както отбелязва The Guardian.

Ярък пример за възраждането на този тренд е новата кампания на Gucci, в която поп иконата Марая Кери, облечена в палто от изкуствена кожа и лазурна рокля, е заобиколена от пеперуди. Връзката на певицата със символа датира още от албума ѝ „Butterfly“ от 1997 г., но днес тя сякаш предава щафетата на новото поколение артисти.

Според публикацията, Кери служи като своеобразна фея кръстница на други „поп момичета“, които са прегърнали емблемата. Сред тях са имена като Дуа Липа, PinkPantheress, Рейчъл Чинурири и Marina and the Diamonds, а пеперудата се е превърнала в символ на бунта и момичешката същност на поколението Z.

Мотивът се появява и на червения килим по впечатляващи начини. На гала вечерта на Музея на Академията през октомври певицата Джанел Моне изглеждаше сякаш ще полети в рокля на Robert Wun с широки, скулптурни крила. Наскоро певицата Тейт Макрей пък носеше сутиен от черни пайети във формата на пеперуда и съответстващ колан с крила от дизайнера на бельо Ludovic de Saint Sernin.

Тенденцията не се ограничава само до облеклото. Шведската поп звезда Зара Ларшон и нейните фенове активно популяризират грим с блестящи мотиви на пеперуди. Така този деликатен символ днес изразява едновременно устойчивост и тревожност, улавяйки духа на едно поколение, изправено пред множество предизвикателства.