Р уският кинорежисьор Андрей Звягинцев обича да разказва притчата за рицаря на кръстопът: ако тръгне наляво, ще загуби коня си; ако тръгне надясно - ще загуби главата си. „Това е много руска приказка“, казва той с горчива усмивка, съобщи The Guardian.

Днес 62-годишният майстор на киното живее в изгнание в Париж, обявен от руските власти за „чуждестранен агент“. Ако се върне в родината си, го грозят арест и затвор. Вместо коня си, той е загубил дома си – и едва не е загубил живота си.

Триумф в Кан и призив към Путин: „Спрете тази касапница“

Новият му филм „Минотавър“ (Minotaur) – завладяваща драма за личната и политическата корупция на фона на войната в Украйна – спечели Голямата награда на журито на тазгодишния кинофестивал в Кан и беше избран за официалното предложение на Франция за наградите „Оскар“.

От сцената в Кан Звягинцев директно призова Владимир Путин да „спре тази касапница“, а през септември Москва официално го вписа в списъка на „чуждестранните агенти“. Въпреки че филмът е заснет в Латвия с френско финансиране, режисьорът е категоричен: „Това не е антируска пропаганда. Това е вик за помощ“.

Exiled Russian filmmaker Andrey Zvyagintsev takes aim at Vladimir Putin's war in Ukraine in 'Minotaur,' a drama about conscription and moral compromise released nearly five years after Moscow launched its full-scale invasion https://t.co/CIetuEKei8 https://t.co/7ZfO3ybbRK — Reuters (@Reuters) October 5, 2026

40 дни в кома и 92% увреждане на белите дробове

Преди битката за киното Звягинцев печели друга, още по-тежка битка – тази за живота си. През лятото на 2021 г., след ваксинация и безсимптомно прекаран COVID-19, в организма му настъпва тежка бактериална инфекция (Klebsiella), която унищожава 92% от белите му дробове.

Режисьорът е прехвърлен по спешност в Германия, където прекарва 40 дни в изкуствена кома и общо 11 месеца в болница.

„Август 2021-ва. Свързвам го със смъртта. Всеки ден лекарите казваха на жена ми: „Бъдете готова, може да е днес“. Бях на милиметър от смъртта“, спомня си той.

Заради тежка полиневропатия Звягинцев се учи отново да държи нож и вилица и да ходи. Именно в германската болница научава новината за руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.: „Първата ми мисъл беше, че това вече не е моята страна“.

Acclaimed Russian director Andrey Zvyagintsev urged President #VladimirPutin to end the “carnage” in #Ukraine on Saturday after his new movie set during the war came runner-up at the #Cannes Film Festival. https://t.co/WFh2iv35eN https://t.co/adzPvdtzfV — Arab News (@arabnews) May 24, 2026

„Ние сме като семейство космонавти в безтегловност“

Някога приветстван от Кремъл като наследник на Тарковски след „Златния лъв“ във Венеция за „Завръщането“ (2003), Звягинцев изпада в немилост след безпощадните социални драми „Елена“ (2011) и шедьовъра „Левиатан“ (2014).

Днес той гради нов живот във Франция със съпругата си Анна и сина им Пьотър. Адаптацията е трудна, особено за тийнейджъра, който е оставил всичките си приятели в Русия. „Ние сме като семейство космонавти в безтегловност“, описва ситуацията режисьорът.

Въпреки здравословните последици, снимките на „Минотавър“ се оказват най-добрата рехабилитация за него. Звягинцев вече планира следващия си филм – вероятно на английски или френски – и отказва да приеме, че животът му навлиза във финалната си фаза: „Мисля, че това е третото действие на пиеса в четири действия. С епилог. И с продължение“.