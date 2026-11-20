Б ъдеща майка от Ню Йорк постигна истински спортен феномен - тя успя да завърши седем от най-големите световни маратона в рамките на една година, като пробяга почти всяко състезание по време на бременността си.

38-годишната Диърдри Кийн пресече финалната линия на маратона в Ню Йорк по-рано този месец с впечатляващото време от 4 часа, 6 минути и 55 секунди, въпреки че вече е в 34-ата седмица от бременността си. Преди това през годината тя вече беше покорила останалите шест старта от престижната серия World Marathon Majors – в Токио, Бостън, Лондон, Сидни, Берлин и Чикаго.

„Знаех колко странно изглежда да бягам маратон в 34-ата седмица, но също така познавах отлично физическата си форма и тялото си. Макар да е много необичайно, не съм първата жена, която го прави“, сподели Кийн пред агенция Associated Press.

NY woman Deirdre Keane runs 7 marathons while pregnant, finishing NYC race at 34 weeks https://t.co/LwKBLbdRZw https://t.co/hfoFHNq74V — New York Post (@nypost) November 20, 2026

Всичко започва като „последно приключение“ преди майчинството

След като се омъжва за съпруга си Брайън миналата година, Диърдри, която работи като медицинска сестра и управленски консултант, смята, че забременяването може да отнеме време. Затова тя се записва за цели 11 тежки старта през 2026 г. – включително седемте световни маратона, два ултрамаратона, триатлон Ironman и планинско бягане в Ирландия.

„В съзнанието ми 2026-а трябваше да бъде годината на големите ми мечти – последното голямо изживяване, преди да улегна и да стана майка“, разказва тя.

След маратона в Токио през март обаче по време на състезанията в Бостън и Лондон през април Диърдри усеща, че в тялото ѝ се случва нещо различно. Тест за бременност потвърждава щастливата новина.

A 38-year-old woman completed all seven World Marathon Majors in 2026, finishing her final race — the New York City Marathon — at 34 weeks pregnant. Deirdre Keane, a nurse practitioner and management consultant who had already run more than 60 marathons, completed the seven-race series this year while pregnant, running in Tokyo, Boston, London, Sydney, Berlin, Chicago and New York. Full story: https://t.co/jkQG55qZKi — CBS News (@CBSNews) November 19, 2026

Под лекарски контрол и покрай болницата, в която ще ражда

Вместо да се откаже, тя решава да се оттегли само от Ironman и единия ултрамаратон, но да продължи с бягането след изричното разрешение на своя акушер-гинеколог. Лекарят я съветва да следи стриктно хидратацията и храненето си и да спре незабавно при първия признак на мускулни крампи.

Така тя преминава през Сидни в 25-ата седмица, Берлин в 29-ата и Чикаго в 31-ата, за да стигне до финала в родния Ню Йорк. По трасето съпругът ѝ Брайън я чака на няколко пункта с вода, а маршрутът преминава на една пряка от болницата Weill Cornell, където Диърдри планира да роди.

„Имаше доста шеги дали няма просто да отбия към болницата, за да родя, или да тествам подготовката на медицинските доброволци по трасето с едно необичайно раждане“, смее се тя.

Това далеч не е първият екстремен рекорд за Кийн – тя има зад гърба си 74 маратона и ултрамаратона, а през 2023 г. става най-бързата жена, завършила World Marathon Challenge (седем маратона на седем континента за седем дни).