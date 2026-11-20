Русия отхвърли възможността Украйна да получи гаранции за сигурност по модела на НАТО, заяви заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков.

Москва смята за неприемлива всяка формула за „почти членство“ на Киев в Северноатлантическия алианс.

Изявлението идва след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, на която френският президент Еманюел Макрон призова за подновяване на разговорите за евентуалното членство на Украйна в НАТО.

Специалният пратеник на САЩ Джаред Къшнър заяви, че Вашингтон е убедил Москва гаранциите за сигурност на Украйна да се основават на принципа на член 5 от договора на Алианса.

Русия потвърди, че се подготвя посещение на представители на Великобритания, Германия и Франция в Москва.

Русия отхвърли идеята Украйна да получи гаранции за сигурност по модела на НАТО и обяви за напълно неприемлива всяка форма на „почти членство“ на Киев в западния военен съюз. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от руските държавни медии и Ройтерс.

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Изявлението му дойде ден след срещата на „Коалицията на желаещите“ в Берлин, където френският президент Еманюел Макрон призова отново да започнат разговори за възможното членство на Украйна в НАТО.

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп Джаред Къшнър, който също участва в срещата, заяви, че той и колегата му Стив Уиткоф са убедили руската страна да приеме идеята, че гаранциите за сигурността на Украйна ще се основават на член 5 от Северноатлантическия договор.

Какво предвижда член 5 от договора на НАТО

Член 5 е основополагащият принцип за колективна отбрана на Алианса. Той предвижда, че въоръжено нападение срещу една или повече държави членки се разглежда като нападение срещу всички.

В такъв случай всяка от страните в НАТО се задължава да окаже помощ на нападнатия съюзник, като предприеме действията, които смята за необходими, включително използването на въоръжена сила.

Именно този принцип е в основата на обсъжданите гаранции за сигурност за Украйна, която не е член на Алианса.

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Москва: Всяка формула за „почти членство“ е неприемлива

Рябков категорично отхвърли възможността да бъде намерена алтернативна формула, която на практика да осигури на Украйна статут, близък до пълноправното членство в НАТО.

„Бих искал да кажа, че намирането даже на формула за привидно членството на Киев в НАТО и търсенето на каквото и да е „креативно“ решение в тази сфера е неприемливо за нас“, подчерта заместник-министърът, цитиран от ТАСС.

Той заяви, че Москва разглежда въпроса за гаранциите за сигурност преди всичко през призмата на собствената си национална сигурност.

„Що се отнася до Украйна, те трябва да признаят нашето искане да не допускат тази държава да влезе в НАТО. Щом това стане, смятам, че въпросът за създаване на гаранции за сигурност така или иначе може да бъде обсъден“, посочи Рябков.

По думите му Русия не затваря вратата за диалог, но не допуска възможността Украйна да се присъедини към Алианса.

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Рябков потвърди също, че се подготвя посещение на представители на Великобритания, Германия и Франция в руската столица.

Ден по-рано руският президент Владимир Путин заяви, че Москва е предложила на европейски пратеници да посетят Русия, за да изложат и изяснят позициите си по въпроса за Украйна. Според Путин това трябва да се случи преди определянето на формата за евентуални по-нататъшни преговори.

Разминаването между позициите на Москва и западните съюзници на Киев остава едно от основните препятствия пред договарянето на бъдещите гаранции за сигурност на Украйна. Докато европейските лидери и Вашингтон обсъждат механизми, които да възпрепятстват нова руска агресия, Кремъл продължава да настоява страната да не става член на НАТО.