Д женифър Лопес за пореден път доказа, че времето е безсилно пред нея. 57-годишната суперзвезда прикова всички погледи в четвъртък вечер на премиерата на дългоочаквания си концертен филм The JLo Show: Live in Las Vegas в студиата на Paramount в Лос Анджелис, съобщава Daily Mail.

Певицата премина по червения килим в провокативна прозрачна дантелена рокля с дълбоко деколте и дължина до земята, която подчертаваше перфектната ѝ фигура. Драматичната ѝ визия беше допълнена от ефектно палто с пъстра флорална бродерия, пухкава яка, дълги ресни и розова сатенена подплата.

Блясъкът на Лопес бе завършен от пищни бижута - колие чокър с жълти диаманти, висящи обеци, масивни пръстени и блестяща шнола във формата на цвете върху елегантния ѝ кок.

Какво крие новият концертен филм

The JLo Show: Live in Las Vegas е мащабен двучасов запис на хитовата ѝ резиденция в The Colosseum в Caesars Palace, която продължи от декември миналата година до 28 март 2026 г. Филмът, режисиран от Сам Ренч, включва финалното шоу, както и ексклузивни кадри зад кулисите.

Тайната на тяло като на 20-годишна

В рамките на промоционалната кампания Джей Ло гостува в подкаста Friends Keep Secrets на музикалния продуцент Бени Бланко (съпруга на Селена Гомес), където получи комплимент, че изглежда като на 20 години, и разкри как поддържа формата си на 57.

Звездата призна, че преди години е яла всичко, но около снимките на филма „Да свалиш Уолстрийт“ (2019) осъзнала, че с напредването на възрастта човек губи мускулна маса и трябва да промени подхода си.

„Тренирам с тежести. Започнах преди около 8–10 години и това наистина промени тялото ми. Мускулният компонент ми даде сила“, сподели Лопес.

Jennifer Lopez stuns at ‘The JLo Show’ concert film premiere. https://t.co/zbAnZgtquO — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) November 20, 2026

Тя напълно е преобразила и менюто си - отказала се е от честата консумация на ориз, боб, хляб, масло, свинско и пържени храни и сега залага предимно на риба, чисти протеини и много зеленчуци. Освен това пие огромни количества вода, избягва напълно кофеина и признава, че никога в живота си не е пушила марихуана.

Въпреки строгата дисциплина Джей Ло не се лишава от любимите си шоколадови бисквитки - тя дори е създала собствена рецепта за тесто, което нарича на шега „J-Dough“ и обмисля някой ден да пусне на пазара.