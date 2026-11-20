Б ългария и Индия търсят възможности за разширяване на търговските отношения и привличане на нови инвестиции. Сред обсъжданите инициативи е организирането на българо-индийски бизнес форум в София в началото на декември.

Темата беше във фокуса на среща между българския министър на външните работи Велислава Петрова и индийския министър на търговията и индустрията Пиюш Гоял. Петрова е на официално посещение в Индия от 20 до 22 ноември по покана на индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар.

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Източник: МВнР

Двамата обсъдиха възможностите за увеличаване на двустранната търговия и насърчаване на индийските инвестиции в България. Бизнес форумът в София би могъл да даде възможност за продължаване на диалога и установяване на преки контакти между компаниите от двете държави.

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Стокообменът между България и Индия е нараснал с 55,2%

По време на разговора Велислава Петрова посочи, че двустранният стокообмен през първите пет месеца на 2026 г. е нараснал с 55,2% спрямо същия период на миналата година.

Въпреки отчетения ръст обаче обемът на търговията все още е далеч от възможностите на двете икономики. Според българския външен министър е необходимо да бъдат определени приоритетни области, в които сътрудничеството да се развива целенасочено.

Сред секторите с потенциал за по-тясно партньорство бяха посочени космическата индустрия, фармацевтиката и високите технологии.

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Споразумението за свободна търговия между ЕС и Индия

Велислава Петрова поздрави индийската страна за успешното сключване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Индия.

Тя подчерта потенциала на договореностите за по-нататъшно развитие на икономическите отношения и възможностите, които България предлага на индийските компании като член на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната.

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Според българската позиция географското и икономическото положение на страната, както и членството ѝ в трите общи европейски пространства, могат да я превърнат в привлекателна дестинация за индийски инвестиции и платформа за достъп до европейския пазар.

Разширяването на търговските връзки и привличането на инвестиции в сектори с висока добавена стойност са сред основните възможности за задълбочаване на икономическото партньорство между София и Ню Делхи.