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От 10 до 15 години затвор предвижда сегашното обвинение срещу граничния полицай Емил Георгиев.

Той е обвинен за смъртта на 18-годишната Милена Мирчева в Драгоман.

В кръвта му са установени 1,58 промила алкохол и следи от канабис.

Предстои автотехническа експертиза, която трябва да установи скоростта и механизма на катастрофата.

Софийският окръжен съд остави обвиняемия в ареста.

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От 10 до 15 години лишаване от свобода грозят граничния полицай Емил Георгиев, обвинен за смъртта на 18-годишната Милена Мирчева при катастрофа в Драгоман. Това е наказанието, предвидено по сегашната квалификация на обвинението. Възможно е то да бъде утежнено, ако разследването установи допълнителни обстоятелства, включително шофиране с превишена скорост.

Това съобщи наблюдаващият прокурор по делото Надя Николова от Софийската окръжна прокуратура в ефира на „Здравей, България“.

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По думите ѝ събраните до момента свидетелски показания и записите от охранителните камери позволяват да се направи обосновано предположение за механизма на катастрофата. За окончателното изясняване на обстоятелствата обаче предстои да бъде изготвена съдебна автотехническа експертиза.

„Тя вече ще установи механизма на настъпване на произшествието, скоростта, с която се е движил шофьорът, и ред други неща, които ще обосноват и последващата квалификация на обвинението“, обясни Николова.

Разследването на катастрофата в Драгоман, при която загина 18-годишно момиче, продължава

Прокурорът уточни, че според свидетелски показания автомобилът се е движил бързо. Тези възприятия обаче са субективни и не могат сами по себе си да докажат превишена скорост. Това може да бъде установено чрез експертизата.

„Освен употреба на алкохол имаме и употреба на наркотични вещества. Ако се окаже, че е налице и превишена скорост, това вече обуславя една доста по-тежка квалификация“, заяви Николова.

Според данните от медицинската експертиза в кръвта на обвиняемия са установени 1,58 промила алкохол и следи от канабис.

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Как е станала катастрофата

Николова разказа и за обстоятелствата около фаталния инцидент. По свидетелски показания на пътното платно е имало паркирани автомобили, които затруднявали придвижването на пешеходците по тротоара. Затова компанията на Милена се движела по пътя.

18-годишното момиче е било ударено отзад от автомобила.

Прокурорът уточни още, че няма данни след катастрофата граничният полицай да се е опитал да напусне местопроизшествието.

Разследването продължава

Междувременно Софийският окръжен съд остави Емил Георгиев в ареста. Разследването продължава, като предстои да бъдат събрани допълнителни доказателства и да бъде изготвена автотехническата експертиза.

Именно заключението на вещите лица ще има ключово значение за установяването на скоростта, с която се е движил автомобилът, и за преценката дали са налице основания обвинението да бъде преквалифицирано.