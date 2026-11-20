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61 сигнала за щети от силния вятър са подадени на телефон 112 в София от 20:00 ч. на 19 ноември до сутринта на 20 ноември.

44 от сигналите са за паднали дървета, като девет от тях са върху автомобили.

Осем сигнала са за откъснати и опасно надвиснали ламарини.

На 19 ноември аварийните екипи са реагирали на 28 паднали дървета, 14 опасни ламарини и девет опасни билборда.

След проливните валежи са подадени и 25 сигнала за завирявания.

Десетки сигнали за щети, причинени от силния вятър, са постъпили на телефон 112 в София през последните часове. От 20:00 ч. на 19 ноември до сутринта на 20 ноември са регистрирани общо 61 сигнала за различни инциденти, показват данните от справката за работата на спешния телефон.

Дърво падна върху две коли в София

Най-много са сигналите за паднали дървета – 44. Девет от тях са върху паркирани автомобили. Осем са сигналите за откъснати опасни ламарини, които са били разхлабени от силните пориви на вятъра и са създавали риск за преминаващите хора и превозни средства.

Това е поредната нощ, в която неблагоприятните метеорологични условия създават проблеми в столицата. Силният вятър събори дървета и повреди елементи от сгради и съоръжения, като на места се наложи намесата на аварийните екипи за обезопасяване.

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Десетки инциденти и през предходното денонощие

Лошото време причини значителни материални щети в София и през предходното денонощие. По данни на Столичната община на 19 ноември аварийните екипи са реагирали на сигнали за:

28 паднали дървета;

14 опасни ламарини;

девет опасни билборда;

20 опасни строителни обекта.

След проливните валежи са постъпили и 25 сигнала за завирявания.

Натрупването на инциденти в рамките на две последователни денонощия показва мащаба на проблемите, които силният вятър и обилните валежи създадоха в столицата. Освен преки материални щети падналите дървета, нестабилните рекламни конструкции и откъснатите части от покриви и фасади представляват опасност за пешеходците и движението.

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Какво да правим при силен вятър

При подобни метеорологични условия е препоръчително хората да избягват престоя и паркирането на автомобили под дървета, около строителни огради, рекламни съоръжения и нестабилни конструкции.

Добре е също да се затворят прозорците и балконските врати, а от терасите да се приберат предмети, които могат да бъдат отнесени от поривите.

При забелязани паднали дървета, опасно надвиснали ламарини или други потенциално опасни обекти гражданите могат да подадат сигнал на телефон 112.