Д еца на инките на възраст едва 6 години са били тъпкани с алкохол, кокаин и халюциногенната аяхуаска, преди да бъдат жестоко принасяни в жертва по снежни върхове, разкрива ново шокиращо проучване.

Мрачните ритуали, известни като капакоча, термин на езика кечуа, съчетаващ „кралски“ и „езеро“ или „тяло“, са играли ключова роля в империята на инките през XV и XVI в., според научната статия „Токсикологични изследвания върху замразени мумии на инките от вулкани в Перу и Аржентина“, публикувана в списание Antiquity по-рано този месец, пише The New York Post.

Изследваните детски жертвоприношения са извършвани, за да бъдат умилостивени планинските богове по време на тежки кризи като суши, глад и политически сътресения, или за отбелязване на големи кралски събития.

Макар испанските хронисти да са документирали употребата на наркотични вещества по време на церемониите на инките, съвременните съдебномедицински тестове на осем замразени мумии от Перу и Аржентина са разкрили какво точно е имало в организма на младите жертви по време на капакоча.

Проби от коса на мумиите, на възраст между 6 и 14 години, са показали следи от кокаин, макар и не в днешната му пречистена улична форма, и алкохол. В аржентинските мумии изследователите са открили и кокаетилен – съединение, което се образува в черния дроб при смесване на алкохол и кока, растението, използвано за производство на кокаин.

Откритието потвърждава историческите сведения, че на жертвите е давана ферментирала царевична бира, известна като чича, за да притъпи сетивата им и да ги поддържа спокойни през последните им дни.

Веществата са помагали на децата да устоят на глада и височинната болест по време на изтощителния преход нагоре по планините, се казва в проучването.

Анализ на ноктите на 14-годишно момиче, открито на връх Ампато в Перу, е разкрил следи от хармин, ключово съединение в лианата, използвана за варене на чай аяхуаска, една от най-силните психеделични отвари в света.

Вместо да търсят силно халюциногенно преживяване на коварен планински терен, изследователите смятат, че инките вероятно са използвали мощната отвара подобно на чича или кокаин: за да успокоят младите жертви преди смъртта им.

След като децата стигали до върховете, започвал последният акт на ритуала капакоча. Жертвите обикновено са били убивани чрез удушаване, удар по главата или задушаване, понякога чрез погребване живи, са записали испански хронисти, посочват изследователи от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA).

Целта, според един текст от XVI в., е била тялото да се запази цяло, тъй като непълният дар се е смятал за недостоен за планинските богове. Археологическите доказателства съвпадат с тези описания.

Някои мумии, включително известната Дева от Ампато, показват ясни признаци на черепна травма от удар. Други, като трите изключително добре запазени деца от Люляйляко, сочат, че погребването е станало, докато са били в безсъзнание или все още живи, което предполага задушаване. Удушаване също е било допускано като причина в няколко случая.

След смъртта децата са били внимателно подреждани в седнала, свита поза, увивани в фини тъкани и погребвани с високостатусни дарове, за да могат да служат като вестители до планинските божества.