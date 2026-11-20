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Протестът е организиран от сдружение „Достойнство 2023“ и инициативата „Родители за достойно майчинство“.

Искането е обезщетението за втората година майчинство да се увеличи до 70% от брутния осигурителен доход.

Майките, които се върнат на работа, да получават пълния размер на обезщетението.

Настоява се за реформа в ТЕЛК и ежегодно увеличение на помощите за деца с увреждания и на детските надбавки.

Организаторите искат да отпадне изискването за представяне на касови бележки при ползване на данъчни облекчения за извънкласни занимания.

Протест с искания за по-висока финансова подкрепа за хората с увреждания, майките и семействата с деца ще се проведе пред Народното събрание. Организатори са сдружение „Достойнство 2023“ и инициативата „Родители за достойно майчинство“.

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Сред основните искания на протестиращите е увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството до 70% от брутния осигурителен доход на майката.

Те настояват и за промяна в правилата за родителите, които решат да се върнат на работа преди изтичането на този период. Според предложението им в такъв случай майките трябва да получават пълния размер на обезщетението, а не част от него, предава NOVA.

Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство

Организаторите поставят и въпроса за необходимостта от реформа в системата на ТЕЛК. Те искат ежегодно увеличение на финансовата подкрепа за децата с увреждания, както и на детските надбавки.

Друго искане е да отпадне задължението родителите да съхраняват и представят касови бележки, за да се възползват от данъчни облекчения за разходи за извънкласни занимания на децата си.

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Какво искат организаторите

Предложенията обхващат няколко основни направления на социалната политика – подкрепа за майчинството, по-добри условия за семействата с деца и промени в системата за подпомагане на хората с увреждания.

Общото между исканията е настояването за по-устойчива финансова подкрепа и облекчаване на административните процедури, с които се сблъскват родителите.

Протестът поставя във фокус не само размера на социалните плащания, но и въпроса доколко съществуващите механизми за подкрепа отговарят на реалните разходи и потребности на семействата.

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„Следващата седмица организирам кръгла маса. Хората с увреждания, личните им асистенти и хората, работещи на почасови трудови договори, да дойдат и да разкажат как ще се почувстват, когато живеят със законодателството на Румен Радев“, каза Венко Сабрутев.

Междувременно от „Прогресивна България” излязоха с позиция за готвените промени в Закона за здравето и решенията на ТЕЛК.

„Хората, които имат ТЕЛК поради истинско заболяване, няма от какво да се притесняват – техните права няма да бъдат засегнати и те по никакъв начин няма да бъдат ощетени. Това е началото на една дългоочаквана от цялото общество реформа, която е насочена към фиктивните ТЕЛК-ове и връщането на справедливостта”, посочват от „Прогресивна България”.