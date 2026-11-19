П резидентът Илияна Йотова заяви, че България продължава да работи за постигането на мораториум върху бойните действия в целия Черноморски басейн. По думите ѝ част от мерките, набелязани на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) на 7 октомври, вече са изпълнени, но предстои правителството и парламентарното мнозинство да реализират и останалите. Засега тя не планира ново заседание на съвета по същата тема.

„На този етап не планирам свикване на ново заседание по същата тема на Консултативния съвет за национална сигурност. Това не означава, че няма да чуя мотивите на опозицията“, заяви Йотова.

Тя посочи, че до момента призивите за ново заседание са отправяни единствено публично, без да е получавала официално писмо от опозицията. Според президента обаче първо трябва да бъдат изпълнени вече взетите решения.

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Йотова изтъкна като положителен пример работата на противоминната група с участието на България, Турция и Румъния. Тя подчерта значението на разширените правомощия на групата, включително за провеждане на спасителни операции, и похвали координацията между военноморските сили, военновъздушните сили и Морската администрация.

„Справиха се при много тежки условия и заслужават наистина нашата признателност“, каза държавният глава.

Сред изпълнените решения на КСНС е и срещата на тримата министри на отбраната. В момента България работи за организирането на следваща среща с участието на шестте черноморски държави, която да даде възможност за открит диалог и договаряне на мораториум върху военните действия в региона.

Президентът съобщи, че темата за сигурността в Черно море отново ще бъде поставена на заседанието на постоянните представители на Северноатлантическия съвет в Брюксел следващия вторник. България ще настоява въпросът да присъства и в дневния ред на предстоящите европейски срещи на върха.

Йотова обяви и предстоящо посещение в Румъния в началото на следващия месец, когато ще разговаря с румънския си колега за координацията между двете страни и следващите съвместни стъпки.

По повод критиките на опозицията, че все още няма яснота за произхода на дроновете, президентът припомни, че на заседанието на КСНС е било договорено изпълнителната власт да оповести информацията веднага щом разполага с доказателства.

„Възлага се на изпълнителната власт в момента, в който има доказателства и ясна информация за тези дронове, тя да бъде веднага обявена публично“, обясни Йотова.

Тя изрази мнение, че дроновете не са били насочени конкретно срещу България или срещу българските териториални води. По думите ѝ атаките срещу кораби се извършват в целия Черноморски регион, като броят на засегнатите плавателни съдове вече надхвърля 400.

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Държавният глава предупреди и за сериозните екологични последици от продължаващите военни действия. Според нея съществува риск след една или две години Черно море да бъде изправено пред тежки проблеми с екосистемите си.

„Когато говорим за мораториум, ние говорим за мораториум върху бойните действия в целия Черноморски басейн“, подчерта тя.

Йотова обърна внимание и на икономическите последици от атаките срещу търговското корабоплаване. Тя припомни, че около 40% от товарите към Европа преминават през Черно море, а нарушенията в доставките и износа на зърно вече се усещат и от други държави.

Президентът коментира и международните преговори за прекратяване на войната в Украйна, като разкритикува изключването на Европейския съюз от преговорния процес.

„Не приемам по никакъв начин изключването на Европейския съюз и на европейските държави от преговорния процес в ситуация, в която войната се води в сърцето на Европа“, заяви тя. Според Йотова Европа трябва да заеме много по-активна роля, а ако тенденцията за нейното изолиране продължи, европейските държави трябва сами да поемат инициативата за започване на преговори.

Освен това президентът потвърди, че ще подпише указа за освобождаването на настоящия постоянен представител на България и назначаването на нов посланик в САЩ. Йотова заяви, че подкрепя кандидатурата на бившия външен министър Николай Милков, когото определи като дипломат от кариерата с високи професионални и политически качества.