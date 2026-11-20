Авариите в „Топлофикация София“ ще стават все по-чести и по-тежки за отстраняване. Какъвто и мениджмънт да бъде сложен в дружеството, нищо няма да се промени, докато не се реши въпросът с дълга му. Това заяви в интервю за БНР общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет (СОС) Карлос Контрера.

„Предупреждавах, че ще стават все по-често и по-тежки за отстраняване авариите на Топлофикация-София“, каза той ден след сесията на СОС, на която бяха избрани нови ръководства и бордове на общински дружества.

„Анализ на анализа“

Контрера припомни, че на сесията дългът на дружеството – над 1,3 млрд. евро – не е бил включен в доклада. „Питайте председателя на СОС, който решава какво да включи и какво не в дневния ред на СОС“, коментира той.

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Съветникът заяви, че споделя идеята да се върви към концесия на „Топлофикация София“, но смята, че без решение за задълженията резултатът няма да е различен. „Ще видите, че след година нещата ще са същите, ако не и по-зле. Вчера се взе решение да се прави анализ на анализа. 3 години слушаме в СОС само – „анализ, анализ“, а мерки не виждаме“, каза Контрера.

По думите му ВМРО е предложила процедура за оценка на пасивите и активите на дружеството, като собствеността му да бъде прехвърлена към кредиторите БЕХ и „Булгаргаз“ или към посочено от държавата дружество, за да се изчисти дългът. „Ако това не се направи, концесия не ще реши проблема с парно и топла вода и ще се задълбочава след този мандат“, предупреди той.

„Ще приберат 900 000 евро за анализ“

Контрера смята, че е ясно какво ще предложи Групата на Световната банка. „Година ще е необходимо за анализа на групата, а и ние го знаем този анализ – да се модернизират мрежата и когенерацията и да се намерят едни милиарди за дълга. Те ще приберат едни 900 000 евро за анализ и ще предложат задание за процедура за концесия и дотам. Губим времето на София и софиянци“, каза той.

„Никой не е седнал да разговаря с БЕХ и „Булгаргаз“ как да се преструктурира дългът“, допълни съветникът.

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Какво реши СОС

На заседанието си вчера СОС одобри с 33 гласа „за“, 19 „против“ и 4 „въздържал се“ доклада на кмета Васил Терзиев за независим анализ на „Топлофикация София“ от Групата на Световната банка. Анализът ще струва до 900 000 евро и трябва да покаже как дружеството може да бъде оздравено, откъде да дойдат средствата за модернизация и как да бъдат преструктурирани задълженията му.

Решението дава съгласие кметът да преговаря и да сключи договор със Световната банка за първата фаза на процедура, която подготвя евентуално участие на частния сектор в управлението на дружеството. По време на заседанието Терзиев подчерта, че гласуването не е решение за отдаване на „Топлофикация София“ на концесия. На същата сесия СОС избра нови ръководства на общинските дружества, но не промени надзорния съвет на „Топлофикация София“.

Само задълженията на дружеството към „Булгаргаз“ надхвърлят 970 млн. евро, каза миналата седмица пред „Капитал“ изпълнителният директор на газовото дружество Георги Татарски. Той очаква със започването на отоплителния сезон дългът скоро да надхвърли 1 млрд. евро.

Проблемът е в ТЕЦ „Изток“

Според Контрера в момента големият проблем с авариите на общинското дружество е ТЕЦ „Изток“. Той настоя Столичната община да осигури средства още от пролетта за подмяна на тръби, за да се реши проблемът с парното и топлата вода в „Дружба“, „Младост“ и „Лозенец“.

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„Нито едно ново превозно средство тази година“

Контрера, който е единственият общински съветник на ВМРО в СОС и заместник-председател на Комисията по транспорт и пътна безопасност, коментира и решението за заем от 183 млн. евро, част от който е за нови превозни средства за градския транспорт. Той е убеден, че тази година няма да пристигне нито едно ново превозно средство.

„183 млн. евро заем е продължение на едно решение на СОС. На практика поемането на нов заем не е лоша идея, въпросът е, че е твърде закъсняла. С решението от последното заседание ще се финансира доставката на едни електробуси и тролейбуси. Но, докато дойдат следващата година, ги финансираме 3 пъти от различни места“, каза той.

Съветникът посочи, че не е лошо да има 40 млн. евро за ремонт на тротоари, но продължава да липсва методика къде и кога да се извършва обновяването. „Няма да има пак методика и парите ще се разпределят на субективен принцип, „който ми е по-симпатичен“ – затова не подкрепих този заем. Казват – „заемът е да ремонтираме кръстовища“. А булевардите към тях кога ще ги ремонтираме?“, попита Контрера.