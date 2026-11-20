Руската държавна телевизия засне офицер с „ядреното куфарче“ „Чегет“ до Путин в Шънджън, но самото устройство предава заповеди към командването и не изстрелва ракети.

Системите датират от Студената война – САЩ разчитат на „ядрения футбол“ и картата „бисквитката“, а Русия има три куфарчета „Чегет“ за ключовото си ръководство.

Куфарчетата служат за възпиране навсякъде и по всяко време, като експерт нарече появата му в Китай политически театър за демонстрация на тежест.

Докато лидерите на Съединените щати, Китай и Русия пристигаха в южния китайски град Шънджън за тристранни разговори в кулоарите на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС) в четвъртък, мъж в руска военна униформа беше забелязан да носи мистериозно черно куфарче.

Когато камера на руската държавна телевизия приближи военноморския офицер, пътуващ с президента Владимир Путин, репортерът Евгений Попов посочи с жест към куфарчето и каза на зрителите: „Това е ядреното куфарче“, припомня Al Jazeera.

Офицерът се усмихна и потвърди, че това наистина е чантата, осигуряваща прекия достъп на руския президент до ядрения арсенал на страната му – известна като „Чегет“. „Невероятно“, каза Попов.

Американският президент разполага с еквивалентна чанта, известна като „ядрения футбол“, която редовно пътува с него, въпреки че все още не е забелязана в Шънджън. Не е ясно дали китайският президент Си Дзинпин пътува с подобно куфарче.

И така, дали тези куфарчета са просто символи за демонстрация на сила, или наистина дават на лидерите възможността да наредят ядрен удар във всеки един момент?

Ето какво знаем:

Какво е ядрено куфарче?

Това е специално оборудвано куфарче, което се свързва с военната командна система и чрез което даден лидер може да нареди ядрена атака.

Американската и руската (тогава съветска) системи възникват по време на Студената война, когато лидерите на двете сили са изправени пред перспективата да се наложи да вземат решения за ядрени удари с много кратко предизвестие.

Въпреки това представата за пръст, надвиснал над червен бутон, е донякъде преувеличена. За изпълнението на заповедта на лидера са необходими военен персонал и много по-голяма комуникационна система.

По какво се различават американският „футбол“ и руският „Чегет“?

Произходът на ядреното куфарче в САЩ, известно като „ядрения футбол“, предшества Кубинската ракетна криза от 1962 г. Историците го проследяват до администрацията на Дуайт Айзенхауер и разсекретена бележка, сочеща, че Айзенхауер е запознал Джон Ф. Кенеди с устройството в деня преди Кенеди да встъпи в длъжност през януари 1961 г.

Американският президент носи и карта с прякор „бисквитката“, която съдържа кодове, използвани за потвърждаване на самоличността на президента при издаване на ядрена заповед. Вицепрезидентът има достъп до „резервен футбол“ и кодове за удостоверяване, в случай че се наложи да поеме президентските правомощия.

Изследователската служба на Конгреса посочва, че единствено президентът на САЩ може да разреши използването на ядрени оръжия, но може да потърси съвет от висши военни ръководители.

Руската версия на куфарчето, „Чегет“, носи името на връх в Кавказ. То влиза на въоръжение в Съветския съюз през 1983 г. и по традиция военноморски офицер носи куфарчето на президента вместо него. През 2015 г. „Елцин център“ в Екатеринбург изложи на показ куфарчето, използвано от Борис Елцин, първия постсъветски президент на Русия.

Днешният „Чегет“ свързва президента с централното командване на руската армия и може да предаде заповед за използване на ядрени оръжия, но не може да ги изстреля. Смята се, че Русия разполага с три такива куфарчета, разпределени съответно за президента, министъра на отбраната и началника на Генералния щаб.

Съгласно публикуваната ядрена доктрина на Русия президентът решава дали да бъдат използвани ядрени оръжия. „Чегет“ комуникира чрез руската мрежа за командване и контрол „Казбек“, която поддържа отделна комуникационна система, наречена „Кавказ“. Публичните сведения се различават относно това колко от куфарчетата биха били необходими за удостоверяване на президентска заповед.

Защо лидерите пътуват с тях?

На теория ядрена атака може да започне, докато президентът е в самолет, на среща на върха или спи в хотел.

Следователно ядрените куфарчета позволяват да бъдат предприети атаки или контраатаки по всяко време, независимо от местоположението на лидера. Това има значение от гледна точка на възпирането: идеята, че противникът може да се откаже от нападение, ако вярва, че другата страна все пак би могла да отвърне на удара.

Както икономистът и стратег Томас Шелинг пише в книгата си от 1966 г. „Оръжия и влияние“: „Силата да нараниш е сила при преговорите“.

Руските медии показаха Путин, придружаван от военноморски офицери с куфарчета, и при посещението му в Пекин през 2023 г. На среща на върха гледката на „Чегет“ може да послужи като видимо напомняне за ядрения арсенал на Русия. Кадрите от Шънджън потвърждават, че куфарчето е там, което също действа като силно напомняне, че Русия притежава ядрени оръжия.

„Фактът, че подкрепяните от Кремъл телевизионни канали показаха това, ни казва много“, заяви пред „Ал Джазира“ Саймън Мейбън, професор по международна политика в Университета в Ланкастър.

„Това е чист политически театър и символично представление на човек, който съзнава, че позициите на страната му в света вече не са това, което бяха. В сравнение със Съединените щати или Китай, Русия няма военния или икономическия капацитет, който имаше някога – това е опит за показна демонстрация, че Русия има място на тази голяма маса“, добавя той.

Имат ли други държави ядрени куфарчета?

Стокхолмският международен институт за изследване на мира изброява девет държави, притежаващи ядрено оръжие. Американското и руското куфарче са най-добре документирани. На други места правителствата като цяло разкриват повече информация за това кой може да разреши използването на ядрени оръжия, отколкото за това какво оборудване пътува с техните лидери.

В Обединеното кралство само министър-председателят може да разреши използването на ядрени оръжия, според библиотеката на Камарата на общините. Всеки нов министър-председател също така пише на ръка четири „писма на последната инстанция“ – по едно за командира на всяка ядрена подводница – в които се посочва какво да се направи, ако ядрена атака унищожи правителството.

Междувременно във Франция това правомощие принадлежи на президента. Френският вестник „Монд“ съобщи, че Никола Саркози е предал ядрените кодове на Франсоа Оланд, когато е напуснал поста си през 2012 г.

Китай поддържа политика за „неизползване пръв“, което означава, че Пекин заявява, че би разгърнал ядрени оръжия само в отговор на ядрена атака от друга държава. Дали президентът Си Дзинпин пътува със специално ядрено куфарче, остава неясно.

Правителството в Индия казва, че само Политическият съвет на нейното Ядрено командно управление, председателстван от министър-председателя, може да разреши използването на ядрени оръжия, като остава неясно дали той носи оборудване със себе си.

Пакистан и Северна Корея също разполагат с ядрени оръжия, а за Израел широко се смята, че ги притежава, но няма достатъчно надеждна публична информация, за да се знае дали техните лидери пътуват със сравними куфарчета.