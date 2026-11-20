Д женифър Лорънс за пореден път впечатли феновете си с безпощадна откровеност и чувство за хумор. По време на гостуването си в телевизионното шоу Watch What Happens Live With Andy Cohen в четвъртък вечер, 19 ноември, 36-годишната актриса потвърди директно в ефир, че си е сложила гръдни импланти, съобщи People.

Носителката на „Оскар“ се появи в студиото заедно с екранния си партньор Джош Хъчерсън по повод премиерата на новия филм от поредицата „Игрите на глада: Изгревът на Жътвата“ (Sunrise on the Reaping), в който двамата отново влизат в емблематичните роли на Катнис Евърдийн и Пийта Меларк.

„Да, чисто нови са“

Разговорът тръгна от любопитен въпрос на водещия Анди Коен, който я попита дали за нея е мистерия как една жена от риалити шоуто Real Housewives of New York е успяла да счупи носа си в бюста на друга жена по време на сбиване.

„Да, а аз имам импланти“, отвърна без никакво притеснение Лорънс.

Jennifer Lawrence proudly shows off her ‘new’ breast implants to Andy Cohen: ‘It’s a full C’ https://t.co/hq6qael6hH https://t.co/Q1WAy93iX7 — New York Post (@nypost) November 20, 2026

Изненаданият водещ веднага попита дали говори сериозно, на което актрисата отговори с усмивка: „Да, чисто нови са, наистина“, докато Хъчерсън се смееше до нея. Тя дори посочи името на своя пластичен хирург в Санта Моника и уточни размера, след като Коен я попита дали носи чашка B:

„Не, пълно C са. Мисля? Същият размер, какъвто си бяха и преди“, обясни звездата, а след като водещият ги определи като „красиви“ и похвали умереността ѝ, Лорънс побърза да се пошегува пред камерата: „Както и да е, вече съм счупила два носа“.

Откровено за тялото след две раждания

Майката на две деца от брака си с Кук Марони и преди е говорила открито за промените в тялото си след майчинството. В интервю за The New Yorker тя сподели, че след първото си дете тялото ѝ бързо се е възстановило, но след второто раждане нищо не се е върнало в предишния си вид, поради което е решила да се подложи на повдигане на бюста.

Jennifer Lawrence, 36, displays her changing face on the red carpet after revealing plans for more plastic surgery after boob job and 'sexy mom' makeover https://t.co/zTS8GPUJkN — Daily Mail (@DailyMail) November 17, 2026

В професионален план Лорънс продължава с пълна сила – освен завръщането си във вселената на „Игрите на глада“, която тръгва по кината на 20 ноември, тя се готви и за участие в предстоящия трилър на Мартин Скорсезе What Happens at Night, където ще си партнира с Леонардо ди Каприо.