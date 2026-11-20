А рхеолози в Хърватия разкриха триумфална арка на близо 2000 години, посветена на император Траян. Интересното е, че дизайнът ѝ носи изненадващи прилики с предложен от бившия американски президент Доналд Тръмп монумент за Вашингтон.

Разкопките, водени от археолога Дражен Маршич от Университета в Задар, са проведени в района на Дицмо, Хърватия. Откритието на свободностояща триумфална арка, посветена на император, се смята за изключително рядко събитие в археологическите среди, както съобщава Newsweek.

Смята се, че древната арка е построена в чест на римския император Траян преди приблизително 1900 години. Сред находките са поредица от богато украсени фрагменти от пиластри, части от монументалната арка и останки от надпис с букви с височина до 25 сантиметра, които дават ясна представа за значимостта на съоръжението.

Дизайнът включва имперски орел, почитан в римския свят като символ на военните стандарти и тясно свързан с императорската власт. Освен това са открити изображения на Виктория, крилатата богиня на победата, което допълнително подчертава политическото и церемониално значение на арката. Надписи, съдържащи титлите Imperator и Germanicus, заедно със стила на буквите, са накарали изследователите да я свържат именно с Траян.

„Ако някой ми беше казал преди десетилетие, че ще изследвам останките на римска триумфална арка, където и да е, щях да се изсмея горчиво; а ако бяха добавили, че ще е в Дицмо, щях да кажа, че са за лудница“, коментира Маршич пред Newsweek. Той добавя, че преди разкопките на повърхността почти не е имало видими останки.

Както новооткритият римски паметник, така и предложеният от администрацията на Тръмп, използват едни от най-старите символи на държавната и военна мощ. Докато на римския монумент фрагменти от имперски орел препращат към римските военни стандарти, дизайнът на Тръмп използва орли, рамкиращи надписа „Една нация под Бог“.

Още по-интригуващо е присъствието на фигури, свързани с победата. Римската арка съдържа изображения на Виктория, крилатата персонификация на победата. Проектът на Тръмп за 250-футова структура на Мемориъл Съркъл във Вашингтон пък включва три позлатени фигури на върха, като централната е с височина 60 фута.

Римляните не са изобретили архитектурната арка, но те я превръщат в самостоятелен, монументален обект. Изследователите смятат, че хърватският паметник е бил проектиран, за да съобщи за властта и постиженията на императора на хората, тъй като е бил разположен на кръстопът на римски пътища, свързващи провинциални и военни центрове.

Предполагаемото значение на триумфалната арка във Вашингтон обаче се различава. Според думите на Тръмп, цитирани в публикацията, тя е важна, защото Вашингтон е „единственият важен и голям град“ без такава. Монументът е бил замислен в чест на 250 години американска независимост и постижения, показвайки как хилядолетни символи на власт намират нов прочит в съвременния политически език.