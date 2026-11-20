Пристигналите в България 70 000 инжекционни ваксини срещу грип за свободния пазар трябва да стигнат до аптечната мрежа още днес, в следващите дни или най-късно в понеделник. Това прогнозира председателят на Управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз Димитър Маринов в ефира на NOVA NEWS.

„Големият въпрос е кой и по какъв начин ще разпредели количеството от пристигналите ваксини и наличните в складовете. Няма никаква гаранция, че всички аптеки ще получат достатъчно количество от това, което примерно са обещали на свои пациенти през списъци, които са направили във времето“, заяви Маринов.

По думите му никой не може да каже дали дозите за свободния пазар ще стигнат, защото липсва система, която да отчита колко души реално искат да се ваксинират.

Само Ваксигрип в аптеките

Ваксината, която ще се продава в аптеките, е Ваксигрип (Vaxigrip). Освен вече пристигналите 70 000 дози са предвидени още 30 000, които се очаква да бъдат налични на българския пазар съвсем скоро, съобщиха от компанията производител. Те ще пристигнат в чуждоезикова опаковка и трябва да бъдат адаптирани за българския пазар, преди да влязат в продажба, уточниха от „Суикс Биофарма“ – представител на производителя у нас.

Ваксигрип се произвежда във Франция. След вноса ваксините преминават проверка на качеството, преди да стигнат до складовете на едро, а оттам – до аптеките. „Има процедура по освобождаване на партидата, която обикновено отнема до 7 дни“, обясни председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов. Първоначално обявеният срок за доставката беше между 9 и 13 ноември.

Другата инжекционна противогрипна ваксина – Инфлувак (Influvac), изобщо няма да се продава в аптеките през този сезон. Притежателят на разрешението за употреба Viatris уведоми писмено Българския фармацевтичен съюз, че заради ограничените наличности всички доставени дози ще бъдат разпределени за националните програми. Според компанията производството е забавено от извършената по изключение едновременна актуализация на трите щама на грипния вирус, препоръчани от Световната здравна организация за сезон 2026/2027, както и от проблеми при пълненето и опаковането при производствения ѝ партньор Abbott.

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„Крайно недостатъчни“

С втората доставка общото количество за свободния пазар ще достигне около 100 000 дози. „Те са крайно недостатъчни. Необходими са поне още 80 хиляди дози, горе-долу, за да задоволим търсенето“, заяви Николай Костов. Според него на една аптека ще се паднат в най-добрия случай 15–20 ваксини. Миналия сезон ваксините за аптеките са пристигнали още в началото на октомври.

Недостиг и брак едновременно

Маринов припомни, че миналата година около 15 000 ваксини за аптеките са били бракувани. „Нямам съмнение, че въпреки голямото търсене и въпреки че доста хора няма да си намерят ваксини, ще има и много брак, което е парадоксално“, коментира той.

Предложението: заявка за ваксина през НЗИС

За да се избегнат дефицитът и записването на едни и същи хора в списъците на няколко аптеки, фармацевтичният съюз предлага нова схема. До края на март всеки желаещ извън програмите на здравното министерство да може да заяви ваксина за следващия сезон в избрана от него аптека през Националната здравноинформационна система.

Така производителите ще знаят реалното търсене. При доставка хората ще получават известие през приложението „еЗдраве“, а ваксината ще ги чака две седмици, преди да бъде освободена за свободна продажба.

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Безплатните ваксини при личните лекари

По националните програми доставките вече приключиха. Последните 300 000 дози инжекционни противогрипни ваксини бяха разпределени до кабинетите на общопрактикуващите лекари, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Те са за безплатна ваксинация на деца и на хора на 65 и повече години.

Общото количество осигурени по програмите ваксини е 547 504 дози, от които 500 000 инжекционни. До средата на ноември по програмите са приложени 108 518 дози, от които 20 484 назални. Имунизациите по националните програми се извършват от началото на октомври до края на март.

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