Президентът Илияна Йотова се срещна с жители на Камбоджа, учили в България

П о време на посещението си в Кралство Камбоджа, където представлява България на ХХ Среща на върха на Международната организация на Франкофонията, президентът Илияна Йотова се срещна с камбоджанци, получили висшето си образование в България. В срещата участва камбоджанският посланик у нас Чанборимо Чеа, който е учил в България, както и представители на правителството на Камбоджа.

Източник: Президентството

По думите на президента завършилите у нас са част от приятелството ни с Камбоджа. „От разговора ни виждам колко траен отпечатък е оставила страната ни в живота ви“, обърна се Илияна Йотова към камбоджанците и изрази оптимизъм, че ще предават тази връзка на следващите поколения. „Вашият опит е ценен пример как академичното сътрудничество създава трайни отношения“, подчерта тя.

Източник: Президентството

Училите в България разказаха спомени от обучението си у нас и изразиха удовлетворение от образованието, което са получили, като много от тях са заемали или заемат ръководни позиции – министри, съветници на правителството, както и представители на академичните среди.

Източник: Президентството

Аромат на роза и подводна археология в Селището на Франкофонията

След срещата президентът посети Селището на Франкофонията, придружавана от съпругата на министър-председателя на Камбоджа, министъра на туризма и министъра на жените. Илияна Йотова поздрави екипа на българския павилион за представянето на страната ни чрез ароматите на розата и лавандулата, като акцент на българското представяне е и подводната археология.