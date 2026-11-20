П онякога, за да видим града си по нов начин, е нужен чужд поглед. А когато този поглед е на фотограф, който умее да улавя душата на градския пейзаж, преживяването се превръща в истинско артистично странстване.

Именно такова пътешествие ни предлага Софийската градска художествена галерия с изложбата „Странствия из историята. Фотографиите на Улрих Вюст“. Експозицията, която представя градските пейзажи и документалната фотография на германския автор, продължава в столицата до 22 ноември 2026 г.

Това е четвъртият път, в който Гьоте-институт България и Софийска градска художествена галерия поставят фокус върху съвременната германска фотография, превръщайки есента в София в своеобразен фестивал на обектива. След като се насладихме на изключителните светове на Сибиле Бергеман (2022 г.), Барбара Клем (2023 г.) и Хелга Парис (2024 г.), сега идва ред и на първия мъжки поглед в тази престижна поредица.

Улрих Вюст ни повежда из градски пейзажи, уловени с документална прецизност, но и с усет за скритата история във всеки ъгъл. Фотографиите му са покана да забавим темпото и да се вгледаме в детайлите на средата, която обитаваме – един акт на осъзнато живеене, който намира елегантен израз в изкуството.

Изложбата е организирана съвместно с германския Институт за външни отношения (ifa) и е чудесен повод за една есенна културна разходка. Повече информация можете да намерите на страницата на събитието: Facebook · Goethe-Institut Bulgarien.