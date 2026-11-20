С толичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се самосезира след разпространението в социалните мрежи на видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София.

Група момчета изнасилили момиче в София и се снимали

Самоличността на пострадалата и на всички участници в записите е установена. Заподозрените извършители са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Незабавно е образувано досъдебно производство, което впоследствие е преобразувано в следствено дело.

Група момчета блудствали с момиче в София и се снимали

Разследването е в начален етап. Извършват се необходимите процесуално-следствени действия за изясняване на всички обстоятелства около случая, уточняват от МВР.

Побой, унижение и видео във Facebook: Кой стои зад жестокото нападение над дете в Радомир

На момичето е осигурена психологическа подкрепа в защитена среда. Уведомени са и компетентните органи за закрила на детето. Провеждат се разговори с участниците във видеоклиповете и техните родители.