И талиански гражданин, издирван за участие в грабежи, придружени с насилие, е арестуван в мароканския град Танжер, след като се опитал да прикрие самоличността си с фалшиви документи и да се представи за българин. Това съобщава мароканското издание Morocco World News.

След полет от София: Задържаха 83-годишен италиански бос, избягал от домашен арест

Операцията е проведена в ранните часове на 19 ноември от служители на съдебната полиция в Танжер, със съдействието на Главната дирекция за териториално наблюдение на Мароко.

При задържането мъжът заявил, че е български гражданин, и представил документи за самоличност с чужди данни. Последвалата проверка в международните бази данни на Интерпол обаче разкрила действителната му самоличност. Така мароканските служби установили, че става дума за италианец, издирван от съдебните власти в родината си.

Издирван с червена бюлетина на Интерпол

Срещу мъжа е издадена червена бюлетина на Интерпол през януари 2025 г. Тя е свързана с разследвания в Италия за грабежи, извършени с употреба на насилие.

Млад мъж бе арестуван в България заради испанската му "фалшива" шофьорска книжка

При последвалия обиск мароканските служители открили лични документи и фалшифицирано свидетелство за управление на моторно превозно средство, представено като издадено от европейска държава.

Според разследващите мъжът използвал неистинските документи, за да заблуди органите на реда, да избегне проверките и да се укрие от международното издирване.

Червената бюлетина на Интерпол е международно предупреждение до правоприлагащите органи за издирвано лице. Тя се издава по искане на държава членка с цел установяване на местонахождението и временно задържане на лицето, когато това е необходимо за последващи правни действия, включително екстрадиция. Самата бюлетина не представлява международна заповед за арест и не задължава автоматично всяка държава да задържи издирвания.

Издирван от 8 години престъпник в Турция смени пола си, за да избяга от правосъдието

Проверяват го и за престъпления в Мароко

След ареста италианският гражданин е задържан под стража в рамките на разследване под надзора на компетентната прокуратура в Мароко.

Местните власти проверяват дали той е извършил престъпления и на мароканска територия. Сред възможните нарушения са фалшифициране и използване на неистински документи, както и незаконно пребиваване в страната.

Междувременно бюрото на Интерпол в Рабат трябва да предприеме необходимите действия за международно полицейско сътрудничество във връзка с процедурата по екстрадиция.

Българин, издирван с червена бюлетина за сексуална експлоатация на деца, е задържан

Мароканското издание „Телкел“ също съобщава за ареста и потвърждава, че мъжът се е опитал да използва фалшива българска самоличност.

Към момента властите не разкриват името на задържания, нито предоставят подробности за конкретните грабежи, за които е издирван в Италия. Не е съобщено и кога се очаква да бъде взето решение по процедурата за евентуалното му предаване на италианските власти.