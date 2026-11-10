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Президентът Илияна Йотова участва в Парижкия форум за мир

Василена Василева Василена Василева

10 ноември 2026, 07:52
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П резидентът Илияна Йотова е на посещение в Париж, където по покана на френския държавен глава Еманюел Макрон ще участва в деветото издание на Парижкия форум за мир. Това съобщиха от прессекретариата на президента.

Форумът ще се проведе под надслов „От суверенитет към сътрудничество“ и ще събере над 350 държавни и правителствени ръководители, представители на международни организации, неправителствения сектор и бизнеса.

Основната цел на срещата е да подчертае значението на международното сътрудничество при разрешаването на конфликти и справянето с глобални предизвикателства, свързани с развитието, климатичните промени и високите технологии.

  • Йотова ще говори за изкуствения интелект и децата

Сред основните акценти на форума е Срещата на върха за децата, в която Илияна Йотова ще направи изказване.

В центъра на дискусиите ще бъдат благополучието и защитата на децата в условията на нарастващи заплахи за международния мир и сигурност.

В изказването си българският президент ще постави акцент върху поколението на изкуствения интелект, ползите и рисковете от използването на тази технология в училище, както и върху необходимостта от изграждане на критично мислене у децата.

Йотова ще представи и положителни примери от България за внедряването на изкуствения интелект в образователния процес и използването му в подкрепа на деца със специални образователни потребности.

  • Срещи с ръководителите на ОИСР и ЮНЕСКО

В рамките на посещението си в Париж президентът ще разговаря с генералния секретар на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) Матиас Корман.

Присъединяването на България към организацията е сред основните външнополитически и икономически приоритети на страната, по който има широк политически консенсус.

Предвидена е и среща с генералния директор на ЮНЕСКО Халед Ел-Енани. Тази година България отбелязва 70 години от членството си в организацията.

В програмата на държавния глава е включена и среща с представители на MEDEF International – специализираната структура за международно бизнес сътрудничество на една от водещите работодателски организации във Франция. Дейността ѝ обхваща повече от 120 държави.

През септември тази година Илияна Йотова обсъди перспективите и предизвикателствата пред развитието на изкуствения интелект в България с представители на Управителния съвет на Алианса за устойчиво развитие на изкуствения интелект.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Йоана Христова    
Илияна Йотова Парижки форум за мир Изкуствен интелект Международно сътрудничество Защита на децата ОИСР ЮНЕСКО Образование Еманюел Макрон Външна политика
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