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523 400 души са включени в списъка на правоимащите за коледната добавка от 50 евро.

Около 360 000 от тях са пенсионери с доходи под линията на бедност.

Средствата се изплащат по банков път от 20 ноември, а в пощенските станции ще бъдат достъпни от 23 ноември.

Добавката е предназначена и за други уязвими групи, а не само за пенсионери.

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро за над 523 000 души от уязвими групи. Най-голямата част от тях са пенсионери с ниски доходи, но тази година помощта обхваща и семейства с деца с увреждания, хора, получаващи социални помощи, и други категории граждани.

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Около 360 000 от правоимащите са пенсионери, чиито доходи са под линията на бедност. Тя е определена на 390,63 евро за 2026 г.

Сред останалите получатели са хората, одобрени за целева помощ за отопление, семействата, които получават помощи за отглеждане на деца с увреждания, приемните родители, както и младежите, напускащи резидентна грижа. Право на добавката имат и хора, които получават месечни, целеви или еднократни социални помощи.

Средствата ще бъдат преведени по банковите сметки на правоимащите. Хората, които получават пенсиите си в пощенските станции, ще могат да вземат добавката от понеделник, 23 ноември.

Възможно е при част от получателите да има известно забавяне, особено при хората, които не са подавали заявления за целева помощ за отопление. Те също ще получат предвидените 50 евро, уточни социалният министър Наталия Ефремова.

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Кой има право на коледната добавка

За разлика от предишни години, когато празничните добавки бяха насочени основно към пенсионерите, сега кръгът на подпомаганите е разширен. В него попадат различни групи хора и семейства, които получават подкрепа от държавата заради ниски доходи или специфични социални потребности.

Сред тях са още деца без право на наследствена пенсия, деца, настанени при близки и роднини или в приемни семейства, както и ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, които получават помощи от Агенцията за социално подпомагане.

Не е необходимо правоимащите да подават отделно заявление за коледната помощ. Средствата се отпускат служебно въз основа на информацията, с която разполага Агенцията за социално подпомагане.

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Изплащането на коледни и великденски добавки за определени уязвими групи вече е регламентирано със закон. Промените бяха приети през март 2026 г. и предвиждат ежегодна целева подкрепа за Великден и Коледа, като тя вече не е ограничена само до пенсионерите.

Досега размерът на празничните добавки за пенсионерите се определяше с решение на правителството, а право на тях имаха хората, които отговарят на съответните критерии за доходи. С новия ред обхватът е разширен и към други групи, получаващи социално подпомагане.

Коледната добавка от 50 евро няма да се счита за доход при определяне на правото на други социални помощи. Това означава, че получаването ѝ само по себе си няма да лиши хората от друга подкрепа, за която отговарят на условията.