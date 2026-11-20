Столична община ще отпусне до 490 000 евро от бюджета си за заплатите на педагогическите специалисти, които работят в яслените групи на общинските детски градини, когато медицински сестри трайно не могат да бъдат назначени. Средствата са одобрени с решение на Столичния общински съвет (СОС) по доклад на кмета Васил Терзиев и заместник-кмета по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова, съобщиха от общината.

С финансирането ще продължи работата на над 70 яслени групи, без те да бъдат затваряни или сливани, посочват от Столична община.

За какъв период са парите и как ще се разпределят

Средствата са за периода от 15 септември до 31 декември 2026 г. Те ще бъдат разпределени целево към бюджетите на общинските детски градини с яслени групи въз основа на представени трудови договори и фишове за изплатени възнаграждения.

С тях ще се изплащат заплатите и осигурителните вноски според действащото законодателство и Колективния трудов договор в системата на предучилищното и училищното образование. Парите ще се използват единствено за тази цел, което дава финансова сигурност на директорите на детските градини, уточняват от общината.

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„Има помещения, няма сестри“

„Това решение е важно, защото ни позволява да запазим работещи над 70 яслени групи и да гарантираме, че децата няма да останат без място за грижа заради липсата на медицински сестри“, заяви Десислава Желязкова.

По думите ѝ в София има свободни помещения и възможност за разкриване на нови яслени групи, но недостигът на медицински специалисти и липсата на ясно разписан механизъм за финансиране поставят директорите в изключително трудна ситуация. „С днешното решение на Столичния общински съвет осигуряваме необходимия ресурс, за да продължат тези групи да работят и да разкрием нови, докато бъде намерено трайно решение на национално ниво“, допълни тя.

Близо 5500 деца в яслена възраст без място

В общинските детски градини в София работят 179 яслени групи, в които се отглеждат 5582 деца. В 70 от тях на местата на липсващите медицински сестри вече са назначени педагози, преминали допълнително специализирано обучение, и детегледачки съгласно чл. 14, ал. 5 от Наредба № 26.

В столицата има 7786 неприети деца, от които 5486 са в яслена възраст. Според общината обаче свободните места в детските градини не са достатъчно условие за разкриване на нови групи. Основната пречка е недостигът на медицински специалисти, а липсата на целево финансиране за педагозите, които работят на тяхно място, създава риск съществуващи групи да прекратят дейност.

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364 сестри при нужни 520

Още в началото на седмицата Столична община обяви, че кметът внася извънреден доклад по темата. Тогава от общината посочиха, че през октомври в София са работили общо 260 яслени групи, за които по действащите изисквания са нужни 520 медицински сестри, а назначените са 364. При тези изисквания 78 групи с 1716 вече приети деца бяха в риск от затваряне.

Според общинските изчисления на годишна база и при разкриване на нови групи сумата вероятно ще надхвърли 2 млн. евро. Средствата, предвидени за заплати на незаетите медицински сестри, ще бъдат върнати на държавата, посочиха тогава от общината.

Столична община ще продължи да търси трайно решение на национално ниво, което да уреди както организацията на работа, така и финансирането на педагогическите специалисти, назначавани в яслените групи при липса на медицински сестри.