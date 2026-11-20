С илният вятър ще напомни за себе си в края на седмицата! Синоптиците от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) предупреждават за пориви на вятъра в редица райони на страната. За петък, 20 ноември, е обявен жълт код за потенциално опасно време.

В петък в Северна България ще остане ветровито с умерен и силен вятър от запад-северозапад, който постепенно ще отслабва. В сутрешните часове на отделни места в низините и котловините видимостта за кратко ще бъде намалена. Облачността от северозапад ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време, но до обяд на отделни места в страната ще има слаби валежи от дъжд.

Остава топло с максимални температури между 17° и 22°.

В София максималните температури ще са около 19°.

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен, Добрич, Варна.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито, посочват синоптиците.

Над планините облачността ще бъде значителна. В масивите в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, над 2300 метра – от сняг. След обяд облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

Над Черноморието облачността ще бъде значителна, но от север на юг ще се разкъсва и ще намалява до слънчево време. Ще духа умерен и силен вятър, по северното крайбрежие от запад-северозапад, по южното крайбрежие – от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, след полунощ ще започне да се повишава.

През почивните дни времето ще остане доста динамично, ветровито, с променлива облачност. Вятърът ще сменя посоката си – от югозападен, слаб, в Източна България и северно от планините временно силен и поривист до северозападен, в Дунавската равнина ще се усилва. На отделни места ще има и валежи от дъжд, съществени количества не се очакват.

Температурите ще са все още по-високи от обичайните – в събота минимални между 5° и 10°, максимални - между 15° и 20°, в неделя – слабо ще се понижат.