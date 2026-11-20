Д иамантен пръстен, носен от една от най-известните оцелели от потъването на „Титаник“, ще бъде предложен на търг, като се очаква да достигне цена до 80 000 паунда. Артефактът е не само реликва от една от най-големите морски трагедии, но и мълчалив свидетел на една от най-противоречивите истории за оцеляване, свързани с кораба.

Пръстенът е принадлежал на Луси, лейди Дъф Гордън, която го е носила по време на потъването на луксозния лайнер в нощта на 15 април 1912 г., когато загиват около 1500 души. Смята се, че това е бил нейният годежен пръстен и единственото бижу със значителна стойност, което тя успява да спаси от трагедията. Историята му е тясно преплетена със спорните обстоятелства около бягството на лейди Дъф Гордън и нейния съпруг.

Известен в семейство Дъф Гордън като „Пръстенът от Титаник“, той е предаван от поколение на поколение и сега се предлага за продажба от пряк потомък. Първоначално е наследен от внука на лейди Дъф Гордън, Джон, 3-ти граф на Халсбъри. Според информация, публикувана от The Independent, търгът ще се проведе на 21 ноември в Девайзес, Уилтшър, като аукционна къща Henry Aldridge & Son очаква цената да достигне 80 000 паунда.

Андрю Олдридж от аукционната къща подчертава изключителната рядкост на подобен предмет. „Изключително рядко се случва на пазара да се появят бижута, свързани с оцелял от „Титаник“, но е почти безпрецедентно такъв личен предмет от толкова високопоставен пътник да бъде продаден на търг чрез пряко наследство“, коментира той. Пръстенът се предлага с подписано писмо за произход и официален сертификат за диаманта.

Историята зад пръстена е неразривно свързана с обстоятелствата около спасяването на неговата собственичка. Лейди Дъф Гордън и съпругът ѝ, сър Козмо Дъф Гордън, пътуват в първа класа на „Титаник“ заедно със своята секретарка Лора Мейбъл Франкатели. Тримата се спасяват в спасителна лодка №1, която се превръща в символ на скандал.

Въпреки че лодката е проектирана да побере 40 души, тя е спусната във водата със само 12 души на борда. От тях седем са били членове на екипажа. Фактът, че лодката не се връща, за да спаси давещи се хора от ледените води, предизвиква сериозни обвинения и поставя семейство Дъф Гордън в центъра на обществен дебат, който продължава десетилетия.

Противоречията се засилват, след като става ясно, че докато са на борда на спасителния кораб „Карпатия“, сър Козмо дава на всеки от седемте моряци от тяхната лодка чек за 5 паунда. Той твърди, че плащанията са направени, за да помогнат на мъжете, след като компанията White Star Line спира да им изплаща заплати след потъването на кораба.

Този жест обаче подхранва слуховете, че семейство Дъф Гордън е подкупило екипажа на спасителната лодка, за да не се връщат за още оцелели. Основният страх, според тези твърдения, е бил, че лодката може да бъде преобърната от паникьосаните хора във водата. Така пръстенът, носен от лейди Дъф Гордън, се превръща не просто в семейна ценност, а в артефакт, носещ тежестта на едно от най-мрачните и оспорвани решения, взети в онази трагична нощ.