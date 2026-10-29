Има ли замърсяване в Черно море след удара по контейнеровоза?

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Екоинспекциите ще вземат проби от морската вода в пет пункта по Черноморието след удара с дронове по контейнеровоз край нос Калиакра.

Пробите ще бъдат изследвани за нефтопродукти, метали и други замърсители, включително в района около кораба, превозващ литиево-йонни батерии.

МОСВ продължава мониторинга, а резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.

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Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда ще вземат днес проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Действията се предприемат заради вчерашния инцидент с контейнеровоз край нос Калиакра.

Кораб, превозващ литиево-йонни батерии, беше ударен от три дрона на 17 морски мили от нос Калиакра. Целият 18-членен екипаж беше спасен. Екипи на Министерството на отбраната вчера взеха проби от две точки в териториалните води.

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Изследванията на взетите проби от морската вода ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали, както и по други физикохимични показатели за качеството на водата. Пробите ще бъдат анализирани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

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Предвидено е и пробонабиране в района около контейнеровоза, като резултатите ще бъдат анализирани от регионалните лаборатории на ИАОС. Целта е да се установи не само дали има замърсяване, но и дали са налице промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени само с визуален оглед.

МОСВ и компетентните институции продължават проверките и мониторинга. Резултатите ще бъдат публично оповестени пред обществеността, допълват от ведомството.